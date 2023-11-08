فوائد الجمبري، يعزز شباب البشرة ويحافظ على جمال الشعر ويقوي العظام

فوائد الجمبري، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في مصر رغم ارتفاع أسعاره وذلك لمذاقه المميز.

وفوائد الجمبري، عديدة حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح به الخبراء ولكن دون إفراط لأنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الجمبري من القشريات الفاخرة التي لها قيمة غذائية عالية، ويجب تناوله باستمرار ولكن دون إفراط حفاظًا على الصحة لأنه يحتوى على نسبة عالية من الدهون.

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القيمة الغذائية الموجودة في الجمبري

وأضافت منى، أن الجمبري من أكلات الأسماك المهمة والشهيرة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الأوميجا 3 والبوتاسيوم والماغنسيوم والنحاس والزنك والفسفور والسيلينيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين د ونسبة عالية من البروتين.

أضرار الجمبري

وتابعت، أن فوائد الجمبري عديدة ولا ممنوع الإفراط في تناوله حفاظًا على الصحة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون وكذلك الكولسترول ما يجعله سبب فى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وبالتالي تحدث الإصابة بأمراض القلب والشرايين، أيضا الإفراط في تناوله يسبب السمنة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يمكن أن يشكل خطورة على مرضى الحساسية حيث يزيد من حدة الأعراض، لذا يجب الحذر.

فوائد الجمبري، فيتو

فوائد الجمبري

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أن من فوائد الجمبري:

يعزز من قوة الشعر ولمعانه لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

ينشط الخلايا الجذعية بالمخ.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز والذكاء لاحتوائه على الأوميجا 3.

ينظم عمل الإنزيمات بالجسم.

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على العناصر التي ترفع من معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الزنك.

يساعد فى مد الجسم بجرعات عالية من فيتامين د.

يساعد الجسم فى بناء كرات الدم الحمراء.

يعمل على تقوية الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ب 12.

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين.

يساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة.

يقلل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

يقاوم التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد على علاج الاكتئاب.