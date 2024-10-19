فوائد الجمبري، يعزز صحة الجهاز العصبي ويقوي المناعة وينقص الوزن

فوائد الجمبري، الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار ويقدم بطرق عديدة ولذيذة.

وفوائد الجمبري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله ولو بكميات بسيطة نظرا لغلاء سعره.

أهمية تناول الجمبري

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن فوائد الجمبري من الأطعمة البحرية المحبوبة عالميا، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، بل أيضا لفوائده الصحية العديدة، حيث يُعرف الجمبري بأنه مصدر غني بالبروتينات ذات الجودة العالية، مما يجعله خيار ممتاز للأشخاص الذين يسعون لبناء العضلات أو الحفاظ على وزن صحي.

فوائد الجمبري للصحة

فوائد الجمبري للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الجمبري التى تدفعنا لتناوله:

يحتوي الجمبري على كميات كبيرة من البروتينات التي تُساعد في تعزيز صحة العضلات وتجديد الأنسجة، فكل 100 جرام من الجمبري تحتوي على حوالي 24 جرامًا من البروتين، مما يجعله خيار مثالي للرياضيين ولمن يتبعون أنظمة غذائية عالية البروتين.

يعتبر الجمبري مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، فهو يحتوي على فيتامين B12، الذي يلعب دور حيوي في إنتاج الطاقة ودعم وظائف الجهاز العصبي، كما يحتوي على الزنك والسيلينيوم، وهما معدنان مهمان لتعزيز المناعة والمساعدة في مكافحة الالتهابات.

يُعتبر الجمبري منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي على حوالي 99 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وهذا يجعله خيار مثالي لمن يرغبون في تناول وجبة مشبعة دون زيادة الوزن، ويمكن تضمين الجمبري في العديد من الوصفات، مثل السلطات، والشوربات، والأطباق الرئيسية، مما يُضيف نكهة مميزة دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

يحتوي الجمبري على أحماض دهنية أوميجا 3، التي تُعرف بفوائدها الصحية للقلب، وتُساعد هذه الأحماض في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب بشكل عام، مما يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تناول الجمبري أيضا مفيدًا لصحة البشرة والشعر، فاحتواؤه على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم يساعد في حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية، كما يساهم في تعزيز صحة الشعر وتقويته.

وتابع، يُظهر الجمبري فوائد صحية عديدة تجعله إضافة قيمة للنظام الغذائي، من تعزيز الصحة العامة إلى دعم الوزن الصحي، حيث يُعتبر الجمبري خيار لذيذ وصحي يمكن الاستمتاع به بطرق متعددة، لذا، يُنصح بتضمينه في الوجبات بشكل دوري للاستفادة من قيمته الغذائية العالية.