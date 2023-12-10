فوائد الجمبري، تناوله ضرورى ولكن بشروط

فوائد الجمبري، الجمبري من القشريات المهمة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويباع بمبالغ خيالية ورغم ذلك يقبل المصريون على تناوله.

وفوائد الجمبري، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الجمبري من المأكولات البحرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وقيمة غذائية عالية، ويجب تناوله بإستمرار ولكن بدون إفراط.

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القيمة الغذائية الموجودة في الجمبري

وأضافت منى، أن الجمبري يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل السيلينيوم والزنك والفسفور والبوتاسيوم والأوميجا 3 والماغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب وفيتامين أ وفيتامين د والبروتينات.

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فوائد الجمبري

وتابعت، أن من فوائد الجمبري:-

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يساعد فى نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يعزز من صحة الجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على العناصر التي ترفع من معدلات حرق الدهون بالجسم مثل الزنك.

يساعد فى مد الجسم بجرعات عالية من فيتامين د.

يساعد الجسم فى بناء كرات الدم الحمراء.

يعمل على تقوية الأعصاب لاحتوائه على فيتامين ب 12.

يساعد فى تقوية عضلة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم.

يساعد فى تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين.

يساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة.

يقلل فرص الإصابة بالزهايمر والخرف.

يقاوم التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد على علاج الاكتئاب.

يعزز من قوة الشعر ولمعانه لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يعزز من صحة العيون والنظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

ينشط الخلايا الجذعية بالمخ.

ينشط المخ ويرفع مستوى التركيز والذكاء لاحتوائه على الأوميجا 3.

ينظم عمل الإنزيمات بالجسم.

يعمل على مقاومة الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مخاطر الإفراط في تناول الجمبري

وأوضحت الدكتورة منى أيمن، أنه ممنوع الإفراط في تناول الجمبري حفاظًا على الصحة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون وكذلك الكوليسترول ما يجعله سبب فى ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم وبالتالي تحدث الإصابة بأمراض القلب والشرايين، أيضا الإفراط في تناوله يسبب السمنة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يمكن أن يشكل خطورة على مرضى الحساسية حيث يزيد من حدة الأعراض، لذا يجب الحذر.