الثلاثاء 01 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

خريطة أعمال منصة نتفليكس في يوليو

محمد فراج، فيتو
محمد فراج، فيتو

كشفت منصة نتفليكس عن خريطة أعمالها لشهر يوليو 2025، والتي تجمع بين الأعمال العالمية المنتظرة والإنتاجات العربية المميزة. 

وتشهد خريطة هذا الشهر تنوعًا كبيرًا بين أفلام الأكشن، الدراما، الأنمي، المصارعة، والوثائقيات، وفيما يلي أبرز ما ينتظر المشاهدين:  

تبدأ نتفليكس الشهر بعرض فيلم الملاكم  Gladiator في الأول من يوليو، أما في 2 يوليو، فيعود فيلم الأكشن والخيال The Old Guard 2، من بطولة تشارليز ثيرون، ليستكمل قصة الحراس الخالدون في مغامرة جديدة مشوقة.  

وفي 3 يوليو، تنطلق أولى حلقات الجزء الأول من الموسم الثاني لمسلسل الفانتازيا The Sandman (رجل الرمل)، وفي اليوم نفسه، يُعرض فيلم درامي جديد بعنوان The Last Party in R. Desert (آخر سهرة في طريق R).

وفي 10 يوليو، تبدأ نتفليكس عرض مسلسل Too Much، وهو عمل كوميدي تدور أحداثه حول فتاة أمريكية تنتقل إلى لندن وتدخل في سلسلة من المواقف الغريبة.  

وفي 11 يوليو، تعرض المنصة فيلم ماديا: زفاف في جزر البهاما من تايلر بيري، ضمن سلسلة أفلام ماديا الشهيرة، أما في 12 يوليو، فتدخل نتفليكس عالم الرياضة بالبث المباشر لنزال مرتقب في الملاكمة بين كيتي تيلور وأماندا سيرانو 3.  

وفي 14 يوليو، ينطلق الجزء الثاني من الموسم الأول لأنمي “أيام ساكاموتو”، الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط محبي الرسوم المتحركة اليابانية، ويعرض في اليوم نفسه عرض خاص لعشاق المصارعة بعنوان WWE Evolution: 2025، بمشاركة نخبة من نجوم المصارعة النسائية.  

وثائقيات وأعمال عربية  

وفي 15 يوليو، يُعرض الفيلم الوثائقي فوضى كارثية: فتى البالون، وفي 17 يوليو، تقدم نتفليكس مفاجأة عربية مميزة من خلال عرض مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامي، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوي، إلى جانب مسلسل طبيعة جامحة، الذي يجمع بين الدراما والمغامرة.  

 

أما في 18 يوليو، فيُعرض فيلم Wall to Wall (عبر الجدران)، والذي ينتمي لأفلام الإثارة النفسية.  

نهاية شهر مشوقة  

وفي 24 يوليو، يُعرض الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل “رجل الرمل” (The Sandman)، لاستكمال أحداث العمل المنتظر، إلى جانب فيلم درامي بعنوان A Normal Woman (امرأة على طبيعتها).  

ويُعرض في 25 يوليو فيلم الكوميديا Happy Gilmore 2، في جزء جديد من الفيلم الأصلي المحبوب، وفي 29 يوليو، تبدأ نتفليكس عرض المسلسل الوثائقي WWE: Unreal.

أما ختام الشهر، فيشهد في 31 يوليو عرض مسلسل Leanne بطولة النجمة ليان مورجان، بالإضافة إلى عرض الفيلم المصري المنتظر أبو نسب من بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني.

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Gladiator The Sandman The Old Guard مسلسل كتالوج منصة نتفليكس محمد فراج

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