معجزة عربية، أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

كأس العالم للأندية، يبحث عشاق كرة القدم العربية والعالمية، عن أهداف مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي والتي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

و تأهل الهلال السعودي إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبينج ورلد" ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح "الزعيم" في حسم المواجهة خلال الشوطين الإضافيين، ليسجل انتصارا تاريخيا على السيتي.

أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104، ثم حسم ليوناردو المباراة بهدف في الدقيقة 112.

9' Bernardo Silva scores a controversial goal but VAR confirms it ✅



MCI 1-0 HIL



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تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيات نوري.

في خط الوسط: جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

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