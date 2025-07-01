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كأس العالم للأندية، الهلال ومانشستر سيتي يتعادلان 3-3 في الشوط الإضافي الأول

الهلال ومانشستر سيتي،
الهلال ومانشستر سيتي، فيتو

كأس العالم للأندية، تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره الهلال السعودي، بنتيجة 3-3، في الشوط الإضافي الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية في لقاء ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

 

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية 

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، قبل أن يرد الهلال بهدفين عن طريق ليوناردو ومالكوم في الدقيقتين 46 و52، ثم رد السيتي بهدف التعادل عن طريق هالاند في الدقيقة 55.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل كوليبالي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94، قبل أن يدرك فودين التعادل للسيتي في الدقيقة 104.

تشكيل الهلال ضد مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كوليبالي – لودي – متعب الحربي – كانسيلو.

خط الوسط: سافيتش – نيفيز – محمد كنو.

خط الهجوم: مالكوم – ليوناردو – سالم الدوسري.

تشكيل مانشستر سيتي ضد الهلال 

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيات نوري.

في خط الوسط: جوندوجان، تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: سافينيو، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

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