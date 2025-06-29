الكشف عن حكم مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية

اختارت لجنة حكام الفيفا، الحكم الدولي الفنزويلي خيسوس فالنزويلا لإدارة مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعاونه مواطناه خورخي أوريغو مساعدًا أول، وتوليو مورينو مساعدًا ثانيًا، والأرجنتيني يائيل فالكون حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال ومانشستر سيتي، علي أرضية ملعب "أورلاندو" بولاية فلوريدا، بداية من الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي سياق آخر، تشير الأنباء الواردة من الفيفا إلى أن لجنة الحكام تفاضل بين الحكم البولندي سيمون مارتشيناك والأرجنتيني تيلو فاكوندا، لإدارة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ختام مباريات مرحلة دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر إقامة اللقاء علي ملعب "هارد روك" في ميامي.

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