هجوم على مطار كركوك بالعراق ومحاولة استهداف مصفاة بيجي بطائرات مسيرة (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن مصدر أمني، بسقوط صاروخين على الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي شمالي العراق.

وأعلنت مصادر أمنية، صباح الثلاثاء، عن تعرض مطار كركوك الدولي لهجوم بثلاث مقذوفات مجهولة المصدر.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر، قوله إن "صاروخين سقطا على قاعدة كركوك الجوية" وثالثًا على "منزل مواطن"، من دون "تسجيل خسائر بالأرواح والمعدات".

وقال مصدر أمني آخر لوكالة "فرانس برس"، إن الواقعة أدت إلى إصابة فردي أمن بجروح طفيفة.

وذكر المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته: "سقط صاروخان من نوع كاتيوشا محليّا الصنع على الجانب العسكري من مطار كركوك، وأدى انفجار أحدهما إلى إصابة عنصري أمن بجروح طفيفة، بينما لم ينفجر الثاني".

وأضاف أن "صاروخا ثالثا سقط على منزل في حي العروبة" في مدينة كركوك، من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

ولم تتبن أي جهة إطلاق الصواريخ.

وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات قوية وتصاعد ألسنة لهب قرب المنطقة العسكرية داخل المطار.

فيما سارعت القوات الأمنية إلى تطويق الموقع وبدأت عمليات تمشيط وتحقيقات موسعة لتحديد هوية الجهات المنفذة للهجوم.

وفي تطور متزامن، أفادت مصادر محلية من محافظة دهوك عن سماع دوي انفجار قوي داخل مخيم «دركاري» للنازحين، دون صدور أي توضيح رسمي بشأن طبيعة الحادث حتى الآن.

وفي محافظة صلاح الدين، أعلنت مصادر أمنية، قبل قليل، عن تصدي الدفاعات الجوية العراقية لطائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف مصفى بيجي، أكبر منشأة نفطية في البلاد.

ولم ترد بعدُ تفاصيل بشأن الأضرار أو الإصابات المحتملة، إلا أن الحادثة تعزز المخاوف من موجة جديدة من الهجمات على المنشآت الحيوية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، وسط تحذيرات متزايدة من عودة نشاط الجماعات المسلحة في شمال العراق، واستهدافها للبنية التحتية والمواقع العسكرية الحساسة، ما ينذر بتفاقم الوضع الأمني في البلاد.

ويضم الجزء العسكري من مطار كركوك الدولي مقرات للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي.

ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد عقود من النزاعات والحروب.

وقبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بعد حرب استمرت 12 يوما، استهدفت مسيّرات مجهولة أنظمة الرادارات في قاعدتين عسكريتين في بغداد (وسط) والناصرية (جنوب).

ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات، بينما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق لكشف ملابسات هذا القصف.

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