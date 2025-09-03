الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان المسابقات الحكومية مشيخة الازهر الشريف وزارة الموارد المائية والري مصلحة الطب الشرعي مشيخة الأزهر هيئة الإسعاف المصرية الموارد المائية والري الهيئة العامة لتعاونيات البناء

مواد متعلقة

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

رسائل هامة من السيسي للشعب المصري في ذكرى 30 يونيو (إنفوجراف)

كيف تحرك مجلس النواب بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية؟ (إنفوجراف)

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

الأكثر قراءة

الحضري يدخل على خط الحرب بين شوبير والصقر: انصح نفسك الأول (فيديو)

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

زد يوجه الشكر لعادل مصطفى بعد انتقاله إلى الأهلي

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

المزيد

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads