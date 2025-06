Demon Slayer، المعركة النهائية تصل إلى شاشات السينما العالمية في سبتمبر (فيديو)

تستعد شركتا سوني وكرانشي رول لتقديم الفصل الختامي الملحمي من سلسلة "قاتل الشياطين" الشهيرة، حيث يعرض فيلم "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Infinity Castle Arc" أو ببساطة "Demon Slayer: Infinity Castle"، في صالات السينما حول العالم ابتداءً من 12 سبتمبر 2025.

ويُعد الفيلم بمثابة تتويج لأحداث الموسم الرابع من الأنمي التلفزيوني، ويأخذ الجمهور في رحلة إلى قلعة اللانهاية حيث يواجه تانجيرو المواجهة الأولى من ثلاث مواجهات حاسمة مع ملك الشياطين، موزان كيبوتسوجي.

الكشف عن مواجهات مثيرة ومفاجآت منتظرة في Demon Slayer

كشف العرض الترويجي الرسمي الأول للفيلم عن لمحات آسرة من ذروة أحداث سلسلة المانغا التي ألفها كويوهارو غوتوجي عام 2016. يحمل الفيلم رسميًا عنوان "Demon Slayer: Infinity Castle - Akaza's Return"، مما يشير بقوة إلى المواجهة المرتقبة بين شيطان الرتبة الثالثة العليا، أكازا، وتانجيرو، بالإضافة إلى هاشيرا الماء، جيو توميوكا.

لم يقتصر الفيلم على ذلك، بل قدم أيضًا لمحة مشوقة عن شياطين آخرين من الرتب العليا لم يظهروا بعد، مما يلمح إلى معاركهم الوشيكة مع أعضاء مختلفين من فيلق قاتل الشياطين.

كما تشير لقطات محددة إلى مواجهات رئيسية أخرى ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، مثل قتال شينوبو ضد دوما وزينيتسو ضد كايغاكو، وجميعها ستكون حاضرة في هذا الفيلم المرتقب.

أصوات فنية تعود لتضيء الشاشة

يزيد الفيلم من حماس الجماهير بإعلانه عن موضوعين موسيقيين جديدين، يقدمهما اثنان من أشهر فناني السلسلة.

تعود إيمر بأغنيتها التي تحمل عنوان "عالم لا تشرق فيه الشمس أبدًا" (A World Where the Sun Never Rises)، بينما تقدم ليزا، المعروفة بأغنيتيها الناجحتين "غورينغي" (Gurenge) و"هومورا" (Homura)، أغنيتها الجديدة "تألق في ليلة قاسية" (Shine in a Cruel Night).

تجربة سينمائية غامرة وتاريخ العرض.

المغنية اليابانية ليزا، فيتو

الفيلم من إخراج هارو سوتوزاكي، وتتولى الموسيقى جو شينا ويوكي كاجيورا. وسيُعرض بتقنية IMAX والصيغ المميزة الأخرى، واعدًا بتجربة بصرية وسمعية غامرة تتناسب مع حجم القصة وأحداثها الحاسمة.

من المقرر أن يُعرض فيلم "Infinity Castle - Akaza's Return" لأول مرة في دور العرض اليابانية في 18 يوليو، قبل أن يصل رسميًا إلى دور العرض العالمية في 12 سبتمبر 2025.

