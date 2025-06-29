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ثقافة وفنون

طرح الملصق والفيديو التشويقي لدراما "The Defects"

دراما The Defects،
دراما The Defects، فيتو

كشفت دراما قناة ENA القادمة التي طال انتظارها "The Defects" عن ملصق جديد وفيديو تشويقي أول، مما يثير حماس المشاهدين لما يبدو أنه عمل درامي مشوق.

المسلسل، المقتبس عن ويب تون شهير، هو فيلم إثارة وأكشن يركز على قصص الأطفال الذين تخلى عنهم آباؤهم بالتبني، وصراعهم المرير من أجل البقاء والانتقام. يتولى إخراج المسلسل المخرج الموهوب أوه جي هوان، بينما تولت كتابته الكاتبة آن سو جونغ.

 

ويُظهر الملصق الترويجي الذي تم إصداره حديثًا عربة تسوق فارغة بشكل مخيف، تقع على خلفية مظلمة وباردة، مما يضفي جوًا من الغموض. يتوسط الملصق شعار "أريد أن أستعيد طفلًا"، وهي عبارة تثير الفضول وتلمح إلى الطبيعة المرعبة للدراما القادمة.

ويبدأ الفيديو التشويقي المصاحب بسرد صوتي يائس يقول: "إذا كان هناك إله، فأنا أريد أن أطلبه - لن أطلب أمًا، فقط أن أنقذ". يقدم الفيديو بعد ذلك الشخصيات الرئيسية التي ستشكل محور الأحداث: كيم سي هي (يوم جونغ آه)، الزعيمة الفعلية لعصابة تبني غير شرعية؛ وكيم آه هيون (وون جين آه)، المتبنية العائدة التي نجت بصعوبة من ماضيها؛ وجونغ هيون (ديكس)، وهو "سلاح بشري" ربّته سي هي بنفسها.

 

وتتوالى المشاهد التالية بسرعة، وهي مليئة بمطاردات مثيرة ومواجهات حادة تُبرز الأحداث المشوقة والآسرة التي تنتظر المشاهدين. يختتم العرض التشويقي بعبارة سي هي الختامية المرعبة التي تقول: "كيف تجرؤ على العودة إلى هنا؟ كان يجب أن تموت إذًا"، مما يترك المشاهدين على أعصابهم في انتظار ما سيحدث.

من المقرر عرض مسلسل "The Defects" لأول مرة في 21 يوليو، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت كوريا.

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The Defects قناة ENA أوه جي هوان وون جين آه

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