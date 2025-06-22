الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

روجينا تنضم لنجوم دراما رمضان 2026

روجينا، فيتو
روجينا، فيتو

انضمت روجينا لقائمة النجوم الذين سوف يشاركون في سباق دراما رمضان 2026، حيث تعاقدت مؤخرًا مع إحدى شركات الانتاج الكبرى، للقيام ببطولة عمل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل.

 

وصرح مصدر مقرب من روجينا أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، وسوف يناقش إحدى القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري

 

وأضاف المصدر أن روجينا بدأت بالفعل التحضير للمسلسل، حيث اجتمعت مؤخرًا مع أحد المؤلفين الشباب للوقوف على التفاصيل الأولية للمسلسل.

 

وكانت قد صرحت الفنانة روجينا من قبل أنها اختارت المشاركة في مسلسل "حسبة عمري" بسبب مشكلة اجتماعية قد تأثرت بها وهي حق الكد والسعاية، مؤكدة أنها لم تمر بها لكن عليها وضع نفسها مكان الآخر.


سبب مشاركة روجينا في مسلسل حسبة عمري

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "لو أنا في سن ولادي كبروا ومش حاضنة وفجأة جوزي قال لي أنا مش عايزك لأي سبب، أنا هكون فين وهعيش إزاي، وعلشان كده الموضوع مسني ووجعني أوي، وقلت لازم ألقي الضوء على هذه القضية مع مرور زوجات كثر بهذه المشكلة".

 

روجينا تسلط الضوء على مشكلة تواجه الزوجات

وتابعت روجينا: "فيه ستات وافقت تعيش مذلولة في بيت علشان ما عندهاش مكان تاني تروح فيه، لذلك قررت المشاركة في مسلسل حسبة عمري، لتسليط الضوء على تلك المشكلة".

 

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