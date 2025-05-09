الأمراض الصامتة، أعراض هشاشة العظام وطرق الوقاية والعلاج

يعتبر مرض هشاشة العظام من الأمراض الصامتة التي تتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة. ويتميز هذا المرض بفقدان كثافة العظام وقوتها، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور، حتى مع الإصابات الطفيفة أو الحركات البسيطة.

لذلك فمن الضروري التعرف على الأعراض الأولية المحتملة وطرق الوقاية والعلاج الفعالة.

الأعراض الأولية لهشاشة العظام

في الغالب، لا تظهر أعراض واضحة لهشاشة العظام في المراحل المبكرة. ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات التي تستدعي الانتباه واستشارة الطبيب، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر (مثل كبار السن، النساء بعد انقطاع الطمث، والأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض)، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. تشمل هذه العلامات المحتملة:

آلام الظهر: قد يكون ألم الظهر المزمن، خاصة في الجزء السفلي، علامة مبكرة على كسور صغيرة في الفقرات ناتجة عن ضعف العظام.

نقصان تدريجي في الطول: مع مرور الوقت، قد يلاحظ الشخص انخفاضًا طفيفًا في طوله بسبب انضغاط الفقرات.

انحناء القامة (حداب): في الحالات المتقدمة، قد يؤدي ضعف الفقرات إلى انحناء في الجزء العلوي من الظهر.

زيادة سهولة الإصابة بالكسور: قد يتعرض الأشخاص المصابون بهشاشة العظام لكسور بسهولة أكبر من غيرهم، حتى عند السقوط من ارتفاع بسيط أو القيام بحركات مفاجئة.

عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام

تلعب العديد من العوامل دورًا في زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومن أهمها:

العمر: يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، خاصة بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

التاريخ العائلي: وجود تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظام يزيد من خطر إصابة الشخص.

بنية الجسم: الأشخاص ذوو البنية النحيفة والصغيرة يكونون أكثر عرضة.

بعض الحالات الطبية: مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، وأمراض الكلى، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

استخدام بعض الأدوية: مثل الكورتيكوستيرويدات لفترة طويلة.

نمط الحياة: التدخين، وقلة النشاط البدني، والنظام الغذائي الفقير بالكالسيوم وفيتامين د.

الوقاية من هشاشة العظام

تعتبر الوقاية من هشاشة العظام أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن البدء بها في سن مبكرة. تشمل استراتيجيات الوقاية الفعالة ما يلي:

نظام غذائي صحي ومتوازن: التأكد من الحصول على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د من خلال الغذاء (مثل منتجات الألبان، الأسماك الدهنية، الخضروات الورقية الداكنة، الأطعمة المدعمة) أو المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: التركيز على التمارين التي تحمل الوزن (مثل المشي، الركض، صعود الدرج) وتمارين تقوية العضلات، حيث تساعد هذه التمارين على بناء والحفاظ على قوة العظام.

تجنب التدخين والإفراط في تناول الكحول: يؤثر التدخين والكحول سلبًا على صحة العظام.

الحفاظ على وزن صحي: الوزن الزائد أو النقص الشديد في الوزن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

اتخاذ تدابير للوقاية من السقوط: خاصة لكبار السن، من خلال تحسين الإضاءة في المنزل، وإزالة العوائق، واستخدام أدوات مساعدة على المشي إذا لزم الأمر.

الفحص المبكر: قد يوصي الطبيب بإجراء فحص كثافة العظام (DEXA scan) للأشخاص المعرضين لخطر كبير، خاصة النساء بعد انقطاع الطمث وكبار السن، لتقييم صحة العظام والكشف المبكر عن أي نقص في الكثافة.

علاج هشاشة العظام

يهدف علاج هشاشة العظام إلى إبطاء فقدان العظام، وزيادة كثافتها، وتقليل خطر الكسور. تشمل الخيارات العلاجية ما يلي:

تغييرات في نمط الحياة: الاستمرار في اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

المكملات الغذائية: قد يوصي الطبيب بتناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د لضمان الحصول على الكمية الكافية.

الأدوية: تتوفر العديد من الأدوية التي تساعد على منع فقدان العظام وزيادة كثافتها والتي تكون بوصفة طبية بعد التشخيص

هشاشة العظام مرض يمكن الوقاية منه وإدارته بفعالية من خلال الوعي بعوامل الخطر، وتبني نمط حياة صحي، والخضوع للفحوصات الدورية عند الحاجة، والالتزام بخطة العلاج الموصوفة من قبل الطبيب، والكشف المبكر والتدخل المناسب يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من الكسور المؤلمة والمضاعفات الأخرى.

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