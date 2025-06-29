أخبار الرياضة اليوم: مفاجأة بتعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ8 سنوات.. الزمالك يحسم مصير شيكابالا من الاعتزال.. اتحاد الكرة يعتمد نظام المسابقات بالموسم الجديد

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن قطر هي أحدث دولة مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم القادمة في عام 2029، والتي قد تقام في فصل الشتاء على غرار مونديال 2022 المنتخبات.

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 على أرضية ملعب "مرسيدس بنز استيديوم" بولاية أتلانتا الأمريكية.

حسم مصدر داخل نادي الزمالك، الجدل الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

يقترب النادي الأهلي من إتمام التعاقد مع المهاجم الفلسطيني الأصل وصاحب الجنسية السويدية، أسد الحملاوي صاحب الـ25 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قال مصدر داخل الزمالك إن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وجه صدمه لـ أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في القلعة البيضاء بسبب رغبته في رحيل نجم الفريق.

اتحاد الكرة، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة نظام المسابقات في الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، على النحو التالي:

كرة اليد، خسر المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، أمام نظيره منتخب ألمانيا بنتيجة (26-27)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على تحديد المركز الخامس ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي مهاجم الفريق المرشح للرحيل خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض تماما فكرة رحيل اللاعب عن الفريق.

كشفت تقارير صحفية عالمية عن القيمة المالية لعرض النصر السعودي، من أجل التعاقد مع لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.