باريس يقسو على إنتر ميامي برباعية نظيفة ويصعد لربع نهائي مونديال الأندية

فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 على أرضية ملعب "مرسيدس بنز استيديوم" بولاية أتلانتا الأمريكية.

بهذه النتيجة يتأهل باريس سان جيرمان لدور الـ 8 ببطولة كأس العالم للأندية فيما يودع إنتر ميامي البطولة.

رباعية باريس سان جيرمان في مرمى إنتر ميامي

جاءت رباعية باريس سان جيرمان كالتالي: جواو نيفيز(هدفين)، أفيليس بالخطأ في مرماه، أشرف حكيمي في الدقائق 6، 39، 44، 3+45.

تشكيل إنتر ميامي ضد باريس سان جيرمان

وبدأ إنتر ميامي كالتالي:

تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي

فيما بدأ باريس سان جيرمان كالتالي:

وانطلقت مباريات دور الـ16 لكأس العالم للأندية مساء أمس السبت، وكان بالميراس أول المتأهلين لربع النهائي بفوزه بهدف دون مقابل أمام بوتافوجو، في مباراة امتدت لأشواط إضافية.

كما تأهل تشيلسي بعد الفوز علي بنفيكا البرتغالي 4-1 في مباراة امتدت لأشواط إضافية وانتهت صباح اليوم الأحد بعد إيقافها بسبب المناخ.

ويلتقي باريس سان جيرمان مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان باريس سان جيرمان تأهل إلى ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 بعد تصدر قمة المجموعة الثانية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، ثم تعرض لخسارة مفاجئة أمام بوتافوجو البرازيلي 1-0، قبل أن يستعيد توازنه بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 2-0.

فيما تأهل يدخل إنتر ميامي، بقيادة مدربه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات من مجموعة صعبة ضمت بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، والأهلي.

وتعادل إنتر ميامي مع الأهلي 0-0، وفاز علي بورتو 2-1، وتعادل مع بالميراس 2-2 بدور المجموعات ليتأهل وصيف للمجموعة الأولي

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية، وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16

وودعت فرق أفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

الطريق إلى نهائي كأس العالم للأندية

في ربع النهائى يلتقي بالميراس مع تشيلسي (بعد تأهلهما من دور الـ16 علي حساب بوتافوجو وبنفيكا).

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه، وجاء الطريق الآخر إلي نهائي مونديال الأندية كالتالي:

في ربع النهائي يلتقي الفائز من باريس سان جيرمان × إنتر ميامي مع الفائز من فلامنجو × بايرن ميونيخ

في ربع النهائي يلتقي الفائز من بروسيا دورتموند × مونتيري مع الفائز من ريال مدريد × يوفنتوس

أما في نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

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