قطر تبدأ محادثات استضافة كأس العالم للأندية 2029

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن قطر هي أحدث دولة مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية لكرة القدم القادمة في عام 2029، والتي قد تقام في فصل الشتاء على غرار مونديال 2022 المنتخبات.

قطر تسعى لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن مسئولين قطريين أجروا محادثات مع مسئولين بارزين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال النسخة الحالية في الولايات المتحدة، نقلوا خلالها رغبتهم في تنظيم النسخة القادمة من مونديال الأندية بعد 4 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن قطر تتعهد بتنظيم بطولة خالية من الكربون، نظرا لقصر المسافات بين الملاعب، التي سبق أن استضافت كأس العالم للمنتخبات قبل 3 سنوات.

وتواجه النسخة الحالية من البطولة في الولايات المتحدة، انتقادات بسبب المسافات الطويلة بين الملاعب، وكذلك ارتفاع درجات الحرارة والعواصف التي أدت إلى إيقاف العديد من المباريات بالإضافة إلى حالة أرضية الملعب.

وتتسم قطر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الصيف، مما يعني أنه حال اختيارها، ستقام البطولة في فصل الشتاء، ربما في ديسمبر، علما بأنها استضافت كأس العالم 2022 بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر.

ورجح تقرير الصحيفة، أن الأندية الأوروبية لن ترضى مجددا بتعطيل موسمها مرة أخرى في مثل هذا السيناريو، بينما تقام البطولة حاليا في أمريكا بعد موسم طويل وشاق، مما أثار المخاوف بشأن سلامة اللاعبين.

ولعل إقامة البطولة في الشتاء، يعني أنها ستكون قبل 6 أشهر فقط من كأس العالم 2030، أو في حال إقامتها في ديسمبر 2028، ستكون بعد 6 أشهر فقط من بطولتي يورو 2028 وكوبا أمريكا.

إسبانيا والبرتغال الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

ولم تعلن قطر رسميا عن رغبتها في استضافة مونديال الأندية بعد، بينما أعلنت إسبانيا والمغرب، وهما من الدول المستضيفة لكأس العالم 2030، عن رغبتهما في الاستضافة إلى جانب عرض آخر من البرازيل.

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