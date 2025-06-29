كلام نهائي، مصدر في الزمالك يحسم مصير شيكابالا من الاعتزال

حسم مصدر داخل نادي الزمالك، الجدل الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

اعتزال شيكابالا

وكان شيكابالا قد أعلن نيته باعتزاله كرة القدم في وقت سابق، محددا نهاية موسم 2024-2025، إلا أنه تراجع عن قراره عقب نهاية كأس مصر ولم يودع الجماهير كما فعل زميله محمد عبد الشافي الذي أنهى مشواره الكروي بالفعل.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن شيكابالا عاد مرة أخرى وقرر اعتزال كرة القدم قبل أن تنتشر أنباء بأن لجنة التخطيط ومجلس الإدارة يضغطان عليه للاستمرار في الملاعب موسم آخر.

هل يعتزل شيكابالا؟

وقال المصدر إن شيكابالا لم يخبر إدارة الزمالك حتى الآن بقرار اعتزاله أو استمراره في الملاعب خاصة أن عقده مستمر مع الزمالك لمدة موسم آخر.

وواصل: إدارة الزمالك تنتظر قرار شيكابالا بالاعتزال أو الاستمرار موسم آخر ولن تتدخل في الأمر نهائيا.

وأتم: شيكابالا سيحسم أمره خلال ساعات عبر بيان رسمي من خلال منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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