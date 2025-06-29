مفاجأة في تعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ 8 سنوات

قانون الرياضة، وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.

وتضمنت مناقشة تعديلات قانون الرياضة في مجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بند الـ8 سنوات حيث خلت تعديلات قانون الرياضة من بند الـ8 سنوات تماما، رغم تأكيدات مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق بأن مجلس الوزراء أقر تطبيق بند الـ8 سنوات بدون أثر رجعي، ليتم تطبيق بند الـ 8 سنوات بدءًا من الانتخابات المقبلة بعد اعتماد تعديلات القانون، ويصبح من حق الموجودين حاليًّا خوض دورتين انتخابيتين في الأندية والاتحادات.

خلو تعديلات قانون الرياضة من بند الـ8 سنوات أثار التساؤلات خاصة ان هذا البند أثار جدلا بين النادي الأهلي ومسئولي وزارة الشباب والرياضة على مدى شهور ما بين تطبيقه بأثر رجعي أو دون أثر رجعي، قبل أن تخلو التعديلات منه.

تعديلات قانون الرياضة

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.

أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.

وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

جذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية

كما أشار إلى دراسة بند الـ 8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.

وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.

كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).

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