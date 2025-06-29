عرض مالي ضخم من النصر السعودي لضم نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية عالمية عن القيمة المالية لعرض النصر السعودي ، من أجل التعاقد مع لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي.

عرض النصر لضم دياز



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة النصر السعودي رصدت 58 مليون جنيه استرليني من أجل ضم لويس دياز في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت الصحيفة إلى تمسك مسؤولي النصر في ضم دياز من ليفربول والحصول على توقيعه في الصيفية الحالية وتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي 2025-2026.



ونجح الكولومبي صاحب الـ 28 عامًا في المساهمة بـ 25 هدفًا بقميص ليفربول الإنجليزي في الموسم المنقضي.

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