الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

ميدو
ميدو

قال مصدر داخل الزمالك إن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وجه صدمه لـ أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في القلعة البيضاء بسبب رغبته في رحيل نجم الفريق.

 

أحمد الجفالي لاعب الزمالك 

وأكد المصدر أن جون إدوارد يدرس خروج التونسي الشاب أحمد الجفالي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وواصل المصدر: أحمد حسام ميدو يريد استمرار الجفالي في صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل لأن الصفقة من اختياره ويراهن على نجاحها.

وأتم المصدر: إدوارد يرى أن الجفالي يحتاج لدقائق لعب أكثر لن يحصل عليها مع الزمالك بالإضافة أنه يريد التعاقد مع جناح أجنبي جديد، فيما يرى ميدو أن الجفالي لم يحصل على فرصته مع الفريق بسبب الإصابة ويحتاج فقط للمشاركة في الموسم المقبل.

 

جون إدوارد 
جون إدوارد 

مصطفى شلبي يشعل أول صدام مع جون إدوارد في الزمالك 

أشعل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول صدام مع جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.

مصطفى شلبي لاعب الزمالك 

وعلمت فيتو أن مصطفى شلبي غاضب جدا من الأنباء المنتشرة عن رغبة الزمالك بدخوله في صفقات تبادلية ويرى أنه من العناصر الرئيسية في الفريق.

وأبلغ مصطفى شلبي جون إدوارد برفضه التام الدخول في أي صفقة تبادلية وإن كان هناك رغبة في رحيله عن الفريق تكون بعد فسخ عقده ليختار هو وجهته المقبلة.

فيما رد جون إدوارد أنه حتى الآن لا توجد نيه في دخول مصطفى شلبي في صفقات تبادلية وإن حدث سيتم عرض الأمر على اللاعب وإرضائه أولا، كما أن اللاعب لم يصله أي عرض رسمي للرحيل عن الزمالك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الجفالي أحمد الجفالي نادي الزمالك اخبار الزمالك

مواد متعلقة

مودرن سبورت يضم عماد حمدي استعدادا للموسم الجديد

ميسي يقود إنتر ميامي ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

إبراهيم فايق يؤكد اعتزال شيكابالا ويعلق: أعظم من لمس الكرة

أخبار الرياضة اليوم: مستند جديد يكشف تلاعب ناد آخر بالعقود بعد راتب زيزو الهزيل.. فلسطيني يدخل دائرة اهتمامات الزمالك.. وكلوب ينتقد سعر صفقة ليفربول الجديدة

دي ماريا يقود هجوم بنفيكا في مواجهة تشيلسي بكأس العالم للأندية

بالمر يقود تشيلسي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية

بالميراس أول المتاهلين لربع نهائي مونديال الأندية بالفوز على بوتافوجو 1-0 (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد تدهور حالتها الصحية، نقل الناجية الوحيدة من حادث المنوفية الكارثي للمستشفى (صور)

تفاصيل القبض على بلوجر بتهمة بث مقاطع فيديو مخلة بالآداب في الزاوية الحمراء

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

قرار عاجل من النيابة فى اتهام أحمد السقا بالتعدي على طليقته مها الصغير

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

مصادر: 10 أعضاء بمجلس النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ

الرئيس الإيراني يوجه رسالة لدول مجلس التعاون الخليجي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

سعر الألومنيوم اليوم الأحد 29-6-2025 في الأسواق

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديلات قانون التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

غار ثور وحكم زيارته والأحاديث الصحيحة التي وردت فيه

لو عايز تحس بالخشوع في الصلاة ومش عارف، أمين الفتوى يوضح الخطوات

المزيد
الجريدة الرسمية