جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

قال مصدر داخل الزمالك إن جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وجه صدمه لـ أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط في القلعة البيضاء بسبب رغبته في رحيل نجم الفريق.

أحمد الجفالي لاعب الزمالك

وأكد المصدر أن جون إدوارد يدرس خروج التونسي الشاب أحمد الجفالي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وواصل المصدر: أحمد حسام ميدو يريد استمرار الجفالي في صفوف الزمالك خلال الموسم المقبل لأن الصفقة من اختياره ويراهن على نجاحها.

وأتم المصدر: إدوارد يرى أن الجفالي يحتاج لدقائق لعب أكثر لن يحصل عليها مع الزمالك بالإضافة أنه يريد التعاقد مع جناح أجنبي جديد، فيما يرى ميدو أن الجفالي لم يحصل على فرصته مع الفريق بسبب الإصابة ويحتاج فقط للمشاركة في الموسم المقبل.

جون إدوارد

مصطفى شلبي يشعل أول صدام مع جون إدوارد في الزمالك

أشعل مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول صدام مع جون إدوارد المدير الرياضي الجديد للقلعة البيضاء.

مصطفى شلبي لاعب الزمالك

وعلمت فيتو أن مصطفى شلبي غاضب جدا من الأنباء المنتشرة عن رغبة الزمالك بدخوله في صفقات تبادلية ويرى أنه من العناصر الرئيسية في الفريق.

وأبلغ مصطفى شلبي جون إدوارد برفضه التام الدخول في أي صفقة تبادلية وإن كان هناك رغبة في رحيله عن الفريق تكون بعد فسخ عقده ليختار هو وجهته المقبلة.

فيما رد جون إدوارد أنه حتى الآن لا توجد نيه في دخول مصطفى شلبي في صفقات تبادلية وإن حدث سيتم عرض الأمر على اللاعب وإرضائه أولا، كما أن اللاعب لم يصله أي عرض رسمي للرحيل عن الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.