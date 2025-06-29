الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصادر طبية: 580 شهيدا و4 آلاف مصاب في صفوف منتظري المساعدات بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء لليوم الأحد، باستشهاد أكثر من 580 فلسطينيا و4 آلاف مصاب في صفوف منتظري المساعدات بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحة غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56,500 شهيد و133,419 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

 وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة

وقالت الوكالة الأممية في بيان على "فيس بوك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، يوم الخميس، إن العائلات الفلسطينية في جميع أنحاء غزة باتت مهددة بالموت عطشا وسط انهيار أنظمة تزويد المياه.

وتابعت: "فقط 40% من مرافق إنتاج مياه الشرب لا تزال تعمل، غزة على حافة جفاف من صنع الإنسان".

القصف الإسرائيلي المتواصل

وأوضحت "الأونروا"، أن قدرتها على توفير المياه تراجعت إلى نصف الكميات التي كانت توفرها خلال فترة الهدنة، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، وأوامر النزوح القسري، وحظر سلطات الاحتلال إدخال الوقود إلى القطاع لأكثر من 100 يوم.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وقالت بهذا الصدد: "آبار مياه نفد منها الوقود، آبار مياه تقع في مناطق خطيرة يصعب الوصول إليها، وأنابيب مكسورة تهدر المياه، وصهاريج مياه لا تصل في كثير من الأحيان".

وطالبت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتظري المساعدات بغزة غزة العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الفلسطينيين أونروا

مواد متعلقة

وزير الخارجية: نأمل وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين

قادة بجيش الاحتلال: استمرار العمليات في غزة دون صفقة يضعف الجبهة الداخلية

45 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة
ads

الأكثر قراءة

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

إحباط محاولة تهريب 3000 دولار داخل "شبشب" بمطار القاهرة (فيديو وصور)

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

التطبيع مقابل المال، ترامب يعلن شروطه لرفع العقوبات عن سوريا

كأس العالم للأندية، باريس يضرب إنتر ميامي برباعية في الشوط الأول

النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

مفاجأة في تعديلات قانون الرياضة بشأن بند الـ 8 سنوات

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 29 يونيو 2025

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد 29-6-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 19- 06- 2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

كيف أثنى الله على المهاجرين مع رسول الله؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية