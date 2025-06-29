أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان.. تذبذب أسعار العملات الرقمية.. خبير يرصد تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان في الصاغة

تراجعت أسعار سبائك الذهب بختام تعاملات، اليوم الأحد، بنحو 360 جنيها، ليبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 5820 جنيها.

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سبائك الذهب - فيتو

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وتعتبر سبائك الذهب من الخيارات الأكثر شيوعًا للاستثمار في مصر، حيث يتم تحديد سعر السبيكة بناءً على وزنها وجودتها وتختلف أسعار سبائك الذهب حسب العيار، ويعد العيار الأكثر تداولًا هو 24 قيراطًا، نظرًا لأنه يحتوي على أعلى نسبة من الذهب النقي.

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أسعار سبائك الذهب المختلفة

سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 5820 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 14135 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات بــ 28400 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات بــ 56900 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام بــ 568800 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 1000 جرام بــ 5627400 جنيها.

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معلومات عن الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب يعد من الخيارات الآمنة في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات أو التضخم، حيث يحتفظ بقيمته بمرور الوقت.

مزايا الاستثمار في سبائك الذهب

حماية ضد التضخم: يعتبر الذهب من أفضل الأصول التي تحافظ على قيمتها ضد التضخم.

سهولة التداول: يمكن بيع وشراء سبائك الذهب بسهولة في السوق المحلية أو من خلال البنوك.

عائد مستقر: بمرور الوقت، يميل الذهب إلى زيادة قيمته، مما يجعل الاستثمار فيه فرصة لتحقيق أرباح طويلة الأجل.

نسبة ضرائب منخفضة: لا يفرض على سبائك الذهب ضرائب أو رسوم تداول عالية، مما يزيد من ربحية الاستثمار.

نصائح للاستثمار في سبائك الذهب

اختيار العيار المناسب: يفضل شراء سبائك الذهب عيار 24 قيراطًا، لأنها أكثر نقاءً وتداولًا.

الشراء من مصادر موثوقة: يجب التأكد من شراء الذهب من مصادر موثوقة مثل البنوك أو الشركات المعتمدة لتجنب شراء ذهب مغشوش.

التخزين الآمن: من الضروري تخزين سبائك الذهب في أماكن آمنة مثل خزائن البنوك أو أماكن مخصصة لذلك.

مراقبة الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بشكل كبير بأسواق المال العالمية، لذا من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري.

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

تذبذب أسعار العملات الرقمية ترقبا لقرارات اقتصادية ومستويات التضخم بالأسواق

شهد سوق العملات الرقمية اليوم الأحد 29 يونيو 2025 حالة من التذبذب المحدود مع ميل طفيف نحو الاستقرار في معظم الأصول الرقمية الكبرى وذلك وسط حالة من الحذر تسيطر على المستثمرين في ظل ترقب للقرارات الاقتصادية الكبرى وقراءات التضخم المرتقبة في الأسواق العالمية.

وافتتحت عملة البيتكوين تداولاتها بالقرب من مستوى 107400 دولار أمريكي بعد أن تحركت في نطاق ضيق بين 107200 و108400 دولار ما يعكس سلوكًا عرضيًا نتيجة توازن نسبي بين ضغوط البيع وجني الأرباح من جهة وعمليات الشراء المؤسسي والدعم الفني من جهة أخرى.

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حركة تداولات العملات الرقمية خلال يونيو 2025

أما عملة الإيثريوم فقد حافظت هي الأخرى على تداولاتها قرب مستوى 2435 دولارًا مع تسجيل أعلى سعر يومي عند 2462 دولار وأدنى عند 2427 دولار ما يشير إلى استقرار نسبي بعد موجة تصحيح هادئة خلال الأسبوع الماضي ورغم استمرار تراجع بعض مؤشرات الزخم قصيرة المدى فإن الإيثريوم لا يزال يحظى بدعم من تطورات تقنية متوقعة مثل تحديثات شبكة إيثريوم القادمة وتحسين كفاءة المعاملات.

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العديد من العملات البديلة altcoins

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين نصر الدين خبير اسواق المال لــ “ فيتو”: سجلت العديد من العملات البديلة altcoins أداء متفاوتًا حيث ارتفعت عملة سولانا بنسبة 1.2% لتتداول قرب 142 دولار بينما حافظت عملة بولكادوت على استقرارها عند مستوى 6.1 دولار تقريبًا في حين شهدت عملة كاردانو انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% بعد موجة ارتفاعات سريعة سجلتها خلال الأسابيع الماضية.

وتابع جسين قائلا: حجم التداولات اليومي في السوق ككل بلغ نحو 45 مليار دولار بانخفاض طفيف عن مستويات الأسبوع الماضي وهو ما يعكس استمرار حالة الترقب وتخوف المستثمرين الأفراد من الدخول بكامل السيولة في هذا التوقيت خصوصًا مع غياب محفزات قوية على المدى القصير وتراجع شهية المخاطرة بفعل الأخبار الاقتصادية المتباينة.

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أداء البيتكوين خلال الأيام المقبلة

وتبقى الأنظار موجهة نحو أداء البيتكوين خلال الأيام المقبلة خاصةً عند مستويات المقاومة الفنية القريبة من 110000 دولار والتي إن تم اختراقها قد تعني بداية موجة صعود جديدة أما الفشل في ذلك فقد يؤدي إلى مزيد من التراجع نحو مستويات 103000 دولار مجددًا.

في المجمل يمكن القول إن سوق العملات الرقمية يعيش اليوم حالة من الهدوء الحذر مع بقاء الثقة العامة قائمة في مسار السوق على المدى المتوسط والطويل خصوصًا مع توقعات استمرار تبني المؤسسات الكبرى للأصول الرقمية وتوسع استخدامات البلوك تشين في قطاعات متعددة.

توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وخبير يرصد التأثير على البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية، ممثلةً بمؤشر EGX30، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا قدره 0.6٪، مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، وسط قوى دفع متعددة ومؤثرة خلال عملية البيع والشراء.

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عوامل خارجية عززت التهدئة في الأوضاع الإقليمية

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من العوامل الخارجية، التى عززت التهدئة في الأوضاع الإقليمية،، والتى اعادت الثقة في أسواق الخليج وأعادت ايضا تدفّق السيولة تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

وتابع فرج: تأتي هذه الصورة الإيجابية بالتزامن مع توقعات متزايدة بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية مشيرا الى انه وعلى مستوى الأرقام، اختتم المؤشر عند 32,244.4 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 118.2 نقطة، أي 0.37% مقارنةَ بالجلسة السابقة.



وأضاف فرج: شهدت مؤشرات السوق الأخرى أداءً إيجابيًا ؛ حيث ارتفع EGX100 بنسبة 1.01% إلى 12,934.4 نقطة، في حين سجل EGX70E نسبة صعود قدرها 1.19% ليصل إلى 9,501.6 نقطة، وعلى مستوى قطاعات النشاط، تصدّر قطاع العقارات والفنادق نسبة التداول بحجم وصل إلى 437.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية بحجم تداول 305.4 مليون جنيه، كما لامست التداولات في القطاع الصناعي والخدمي مستويات جيدة، فيما ظل قطاع البنوك متحركًا لكن بحجم تداول أقل نسبيًا.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

انخفاض جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب ، واصل الجنيه الذهب الانخفاض خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، بنحو 200 جنيه، ليسجل 36800 جنيه بحركة البيع والشراء بالسوق المحلية.

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الجنيه الذهب

تأثر سوق الذهب بالحرب الايرانية

وأدى توقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إلى تراجع كبير فى أسعار المعدن الأصفر عالميا ومحليا وهو ما ترك أثرًا فوريًا وعميقًا على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق الذهب.

الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

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أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

الجنيه الذهب - فيتو

ما أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

خبيرة ترصد أداء البورصة المصرية اليوم وتوجه نصيحة للمستثمرين

قالت ماجى سليم خبيرة أسواق المال إن المؤشرات الرئيسية اختتمت أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعى بـ المؤشرات الرئيسية مدعومة بقوة شرائية مؤسسية على الأسهم القيادية فى انعكاس لحالة التفاؤل بانهاء التواترات الجيوسياسية، لينهى المؤشر الرئيسى تداولاته عند الـ 33206 نقطة مضيفا لرصيده 203 نقاط، كما انهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته عند 9911 نقطة مضيفا لرصيده 99 نقطة، جاء ذلك باحجام تداولات تخطت الـ 7 مليارات جنيه، مع حراك نشط على الاسهم القيادية التى تتحرك فى حركة عرضية قرب مناطق المقاومة الرئيسية.

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معظم القطاعات شهدت نشاطا واضحا أثر بالإيجاب على شهية المتعاملين

وأشارت ماجى إلى أن معظم القطاعات شهدت نشاطا واضحا أثر بالإيجاب على شهية المتعاملين، لنشهد أداء عرضى تجميعى على معظم الأسهم وخاصة القيادية، ومع ذلك كان لأسهم القروش نصيب من المضاربات الصحية التي عكست حالة التفاؤل بنشاط الشركات المقيدة، ومن المتوقع خلال جلسة نهاية الشهر غدا ان نشهد استمرار الأداء العرضي التجميعى مع بعض عمليات التهدئة على معظم الأسهم التي شهدت رالى صعود قوى، لنجد ان المؤشر الرئيسى مازال يواجه مستوى المقاومة 33500 – ثم 34000 نقطة على ان يكون الدعم عند 32800 ثم 32300 نقطة، مع مراقبة لمنطقة الـ 32000 نقطة.

خبيرة أسواق المال توجه نصيحة للمستثمرين

ونوهت سليم الى ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة عند منطقة الـ 10050 نقطة على ان يكون الدعم عند 9800 – ثم 9600 نقطة.

لذا ينصح بالاحتفاظ خلال الاتجاه الصاعد طالما السهم يتحرك أعلى مستوى المقاومة مع اجتزاء جزء من السيولة لعمل مضاربات يومية بنسبة ربح يومية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

محافظ البنك المركزي يشارك في الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية

بهذه المناسبة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، إلى جانب سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

على هامش الاجتماعات

وفي سياق متصل على هامش الاجتماعات، التقى المحافظ مع رئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي أنجيما، كما التقى الدكتورجورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما.

وفي هذا الإطار، عبّر المحافظ عن خالص تهانيه للرئيس الجديد للبنك متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّه أسمى آيات الشكر والتقدير للبروفيسور بنديكت أوراما، الذي تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر المقبل، مشيدًا بما قدّمه من جهود متميزة خلال فترة قيادته التي امتدت لعقد من الزمن.

كما قام المحافظ بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو، الذي كان في استقباله وقد بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في عدد من المجالات، منها تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود.

الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تناولت عددًا واسعًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين دول القارة، من أبرزها: سبل تحقيق التحول الاقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.

كما استعرضت الاجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة.

أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي، ويستهدف البنك تعزيز حركة التجارة الإفريقية، وزيادة حصة دول القارة الإفريقية في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات، وذلك من خلال دعم قدرات الدول الأفريقية على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها، فضلًا عن تعزيز إمكاناتها لتحسين أدائها الاقتصادي.

تأكيدًا لـ فيتو، مصلحة الضرائب تعلن إجراء تعديلات في ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية

أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.

خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪

أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.

خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪

وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪

وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا

وأضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وكانت فـيتـو حصلت على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.

وتنشر فـيتـو طبقا للمستند الذى حصلت عليه كالتالى:

ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳)، من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيها.

وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا.

وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر.

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