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اقتصاد

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة.

 

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