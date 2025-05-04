التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 4 مايو 2025

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 4 مايو 2025، خلال حركة التعاملات، لتسجل عودة قوية بحركة التعاملات بعد موجة من الاضطرابات والتذبذب على مدار الأشهر الماضية، ليقفز المؤشر الرئيسي فى سوق المال “إيجى إكس 30”، إلى مستويات تخطت الـ32247 نقطة بحركة التعاملات.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

المؤشرات بجلسة اليوم فى سوق المال، فيتو

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% عند مستوى 32247 نقطة

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 40246 نقطة

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% عند مستوى 14430 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.45% عند مستوى 9430 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 12923 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3338 نقطة.

المؤشر الرئيسي EGX30، فيتو

المؤشر الرئيسي EGX30

استأنفت القوى الشرائية ظهورها خلال جلسة تداولات اليوم، الأمر الذي دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إلى الإقتراب من منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 31,200 نقطة، ليصل خلال تعاملاته أدنى من المنطقة الأخيرة بقليل عند مستوى الـ 32 ألف نقطة.

يختبر المؤشر حاليًا منطقة المقاومة الكامنة بين الـ 31,000-31,200 نقطة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للقوى الشرائية، حيث إن الإختراق الواضح والمؤكد أعلى من تلك المنطقة المذكورة مؤخرًا مصحوبًا بزيادة في أحجام التداول، من شأنه أن يولد إشارة بالتعافي على الأجل القصير، كما سيمهد الطريق أمام المؤشر لأن يستهدف منطقة المقاومة التالية والكامنة بين الـ 31,600-31,800 نقطة.



وبالتالي، يجب مراقبة سلوك السوق عن كثب حول المستويات الحالية لتقييم ما إذا كانت هناك إمكانية لاستمرار الزخم الشرائي واختراق المؤشر أعلى من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند الـ 31,000-31,200 نقطة، أما في حالة ظهور الضغوط البيعية، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز أما في حالات استثمارية كبيرة بجني جزئي للأرباح لحماية مكاسبهم، وعلى الصعيد الآخر، ننصح المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بمراكزهم الاستثمارية كما هي بتفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند الـ 30,600 نقطة، للحفاظ على إدارة المخاطر بشكل فعال.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة E، فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

استهل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أولى جلسات تداول الأسبوع الحالي باختراق قوي أعلى من المنطقة الرئيسية والكامنة عند الـ9000 نقطة، ليرتفع خلال جلسة اليوم فوق مستوى 9000 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تجدد الزخم الصاعد وتحسن معنويات السوق.

في الوقت الحالي، من المرجح أن يعاود المؤشر اختبار منطقة المقاومة الحاسمة والكامنة بين مستوى الـ 9,000 نقطة والـ 9,100 نقطة المنطقة التي سيتم تفقد قوة الزخم الشرائي عندها مجددًا، حيث إنه في حالة الاختراق المؤكد والثابت أعلى من تلك المنطقة، سوف يعزز ذلك من احتمالية استمرار الاتجاه العام الصاعد على المدى القصير بشكل كبير، كما سيمهد الطريق أمام المؤشر لاستهداف قمم جديدة.

وبناء على ذلك، يجب مراقبة سلوك السوق عن كثب حول المستويات الحالية، لتحديد ما إذا كان الزخم الشرائي قادرًا على دفع المؤشر بالاختراق أعلى من منطقة المقاومة الكامنة بين الـ 9,000-9,100 نقطة، وفي الوقت نفسه، لا يزال حد الإيقاف الوقائي لدينا بالكسر الصارم أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ 8,775 نقطة، وذلك لتقليل المخاطر السلبية المحتملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.