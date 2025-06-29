توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وخبير يرصد التأثير على البورصة المصرية

البورصة المصرية، شهدت البورصة المصرية، ممثلةً بمؤشر EGX30، اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا قدره 0.6٪، مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، وسط قوى دفع متعددة ومؤثرة خلال عملية البيع والشراء.

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عوامل خارجية عززت التهدئة في الأوضاع الإقليمية

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير اسواق المال: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من العوامل الخارجية، التى عززت التهدئة في الأوضاع الإقليمية،، والتى اعادت الثقة في أسواق الخليج وأعادت ايضا تدفّق السيولة تجاه الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

وتابع فرج: تأتي هذه الصورة الإيجابية بالتزامن مع توقعات متزايدة بخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على أداء مؤشرات البورصة المصرية مشيرا الى انه وعلى مستوى الأرقام، اختتم المؤشر عند 32,244.4 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 118.2 نقطة، أي 0.37% مقارنةَ بالجلسة السابقة.



وأضاف فرج: شهدت مؤشرات السوق الأخرى أداءً إيجابيًا ؛ حيث ارتفع EGX100 بنسبة 1.01% إلى 12,934.4 نقطة، في حين سجل EGX70E نسبة صعود قدرها 1.19% ليصل إلى 9,501.6 نقطة، وعلى مستوى قطاعات النشاط، تصدّر قطاع العقارات والفنادق نسبة التداول بحجم وصل إلى 437.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية بحجم تداول 305.4 مليون جنيه، كما لامست التداولات في القطاع الصناعي والخدمي مستويات جيدة، فيما ظل قطاع البنوك متحركًا لكن بحجم تداول أقل نسبيًا.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.



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