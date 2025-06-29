خبيرة ترصد أداء البورصة المصرية اليوم وتوجه نصيحة للمستثمرين

قالت ماجى سليم خبيرة أسواق المال إن المؤشرات الرئيسية اختتمت أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعى بـ المؤشرات الرئيسية مدعومة بقوة شرائية مؤسسية على الأسهم القيادية فى انعكاس لحالة التفاؤل بانهاء التواترات الجيوسياسية، لينهى المؤشر الرئيسى تداولاته عند الـ 33206 نقطة مضيفا لرصيده 203 نقاط، كما انهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته عند 9911 نقطة مضيفا لرصيده 99 نقطة، جاء ذلك باحجام تداولات تخطت الـ 7 مليارات جنيه، مع حراك نشط على الاسهم القيادية التى تتحرك فى حركة عرضية قرب مناطق المقاومة الرئيسية.

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معظم القطاعات شهدت نشاطا واضحا أثر بالإيجاب على شهية المتعاملين

وأشارت ماجى إلى أن معظم القطاعات شهدت نشاطا واضحا أثر بالإيجاب على شهية المتعاملين، لنشهد أداء عرضى تجميعى على معظم الأسهم وخاصة القيادية، ومع ذلك كان لأسهم القروش نصيب من المضاربات الصحية التي عكست حالة التفاؤل بنشاط الشركات المقيدة، ومن المتوقع خلال جلسة نهاية الشهر غدا ان نشهد استمرار الأداء العرضي التجميعى مع بعض عمليات التهدئة على معظم الأسهم التي شهدت رالى صعود قوى، لنجد ان المؤشر الرئيسى مازال يواجه مستوى المقاومة 33500 – ثم 34000 نقطة على ان يكون الدعم عند 32800 ثم 32300 نقطة، مع مراقبة لمنطقة الـ 32000 نقطة.

خبيرة أسواق المال توجه نصيحة للمستثمرين

ونوهت سليم الى ان مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة عند منطقة الـ 10050 نقطة على ان يكون الدعم عند 9800 – ثم 9600 نقطة.

لذا ينصح بالاحتفاظ خلال الاتجاه الصاعد طالما السهم يتحرك أعلى مستوى المقاومة مع اجتزاء جزء من السيولة لعمل مضاربات يومية بنسبة ربح يومية.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.



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