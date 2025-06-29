الأحد 29 يونيو 2025
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سياسة

حقوق الموظف المفصول من عمله في القانون

صورة تعبيرية عن فقدان
صورة تعبيرية عن فقدان الموظف وظيفته، فيتو

قرارات إنهاء الخدمة قد تصنع أزمة طاحنة أزمة لمستقبل الموظف، لذا يجب اتباع عدد من الخطوات لضمان مستقبل مريح بلا منغصات أو مشاكل. 

حقوق الموظف بعد انهاء عمله 

ومن حق الموظف الحصول على خطاب رسمي بإنهاء خدمته، سواء كان ذلك فصلًا تعسفيًا أو قانونيًا، بالإضافة إلى شهادة خبرة موثقة توضح مدة عمله وأسباب إنهاء الخدمة، وهذه المستندات ضرورية إذا قرر رفع دعوى للمطالبة بحقوقه.

وبعد إنهاء الخدمة، يحق للموظف التقدم بطلب للحصول على تعويض البطالة، بشرط أن يكون الفصل غير ناتج عن استقالته الشخصية أو بسبب خطأ جسيم، حيث يتم صرف تعويض البطالة وفقًا لشروط محددة تحددها التأمينات الاجتماعية، ويتراوح ما بين 3 إلى 7 أشهر وفقًا لعدد سنوات الخدمة.

وفي حالة العثور على وظيفة جديدة، يمكن للموظف نقل اشتراكه التأميني دون فقدان المدد السابقة، مما يضمن استمرارية الاستفادة من التأمينات التقاعدية والطبية.

 

ضوابط اللجوء إلى القضاء في حال الفصل التعسفي

وإذا كان الفصل غير قانوني أو تعسفيًا، يمكن للموظف اللجوء إلى المحكمة العمالية لرفع دعوى، والمطالبة بالتعويضات المناسبة أو العودة إلى عمله إذا ثبت عدم مشروعية القرار.

وإذا لم يجد الموظف عملًا جديدًا فورًا، يمكنه الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريًا للحفاظ على سجل اشتراكه، مما يضمن استمرارية حقوقه في المعاش عند بلوغه السن القانونية.

أهمية الحفاظ على التأمين الصحي

وبعد الفصل، قد يفقد الموظف تغطيته الصحية، لذا يمكنه الاشتراك في التأمين الصحي الاختياري، أو البحث عن وظيفة توفر تغطية تأمينية للحفاظ على الخدمات الطبية.

يمكن القول أن الحفاظ على الحقوق التأمينية بعد الفصل من العمل ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي، ومن الضروري أن يكون الموظف على دراية بحقوقه، وأن يتخذ الخطوات القانونية والإجرائية الصحيحة لضمان عدم ضياع سنوات عمله وجهده دون مقابل.

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