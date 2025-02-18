موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

يزداد البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات والمستفيدين منه حول موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها

وحول موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، فإن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، حدد موعد أول زيادة رسمية لأصحاب المعاشات في 2025، ونسبتها، لرفع الضرر عن المستفيدين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة، يأتي ذلك في ظل تصريحات صادرة عن الحكومة بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة، من المقرر الإعلان عنها خلال أيام

وبشأن موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، فالقانون ينص علي أن موعد أول زيادة رسمية لأصحاب المعاشات في 2025، هو بداية شهر يوليو المقبل وبحد أقصى 15% وهي الزيادة التي يحددها قانون التأمينات الموحد، وذلك في حال لم تتدخل الحكومة ولم تصدر أي قرار بتبكيرها.

من جانب آخر تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حاليا لضخ معاشات شهر مارس 2025 التي يستحقها حوالي 11 مليون ونصف صاحب معاش، من كل البنوك الحكومية العاملة في مصر ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، بدءا من يوم 1 مارس المقبل.

تفاصيل الإعلان عن زيادة جديدة في المعاشات

وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن الحكومة تعتزم الإعلان عن زيادة جديدة في معاشات الفئات المستحقة خلال شهر مارس المقبل وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي ينص على زيادة دورية في قيمة المعاشات لمواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها،فيتو

ومن المقرر أن تكون هذه الزيادة جزءًا من حزمة حماية اجتماعية جديدة، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة وتأتي هذه الخطوة بعد آخر زيادة تم الإعلان عنها في مارس 2024، حيث قررت الحكومة تبكير صرف الزيادة المقررة من يوليو إلى مارس بنسبة 15% من قيمة المعاش المستحق.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وتفاصيل الصرف من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال الضغط هــنــا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار "الاستعلام عن قيمة المعاش".

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على "عرض التفاصيل" للحصول على المعلومات.

أماكن صرف المعاشات

يتاح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من عدة جهات، بما في ذلك:

ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك والبريد.

منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

المحافظ الإلكترونية.

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