أخبار الاقتصاد اليوم: آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية.. توقعات بارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة.. وتراجع كبير في شكاوى المصنعين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سجلت الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، حضورًا فاعلًا ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، الذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية.

أعلن المهندس محمود سرج، رئيس لجنة التراخيص الصناعية وتقنين أوضاع القطاع غير الرسمي باتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة تولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل الفعال مع المصنعين والمستثمرين، وتحرص على استقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والملاحظات بشكل مستمر، والعمل على تجميعها وتنسيقها تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن يوم الاثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.

سادت توقعات من البنوك الدولية ورجال أعمال حول العالم بصعود الفضة خلال العام الجارى خاصة مع بداية شهر يوليو القادم.

شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في فعاليات افتتاح أول مصنع لشركة BSH الألمانية، المالكة للعلامة التجارية الرائدة عالميًا "بوش"، لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر والقارة الأفريقية، وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالتعاون مع الحكومة المصرية، تقريرًا شاملًا يُقيّم واقع سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، وذلك ضمن البرنامج القُطري للتعاون بين مصر والمنظمة، وجاء التقرير تحت عنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025، بالتزامن مع تراجع أسعار الاونصة العالمية.



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيختار خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو شرط من شأنه أن يمس بجوهر استقلالية البنك المركزي.

ترامب صرح للصحفيين: "إذا اعتقدتُ أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه سأُعيّن شخصًا يُريد خفضها، هناك الكثير منهم".

كشف بنك القاهرة عن قائمة الخدمات التي يقدمها عبر ماكينات الصراف الآلي لعملائه، والتي جاءت كما يلي:

تصدرت 7 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال تداولات الأسبوع الماضي.

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