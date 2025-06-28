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اقتصاد

7 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 7 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة  من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال الأسبوع.. وجاءت كالتالي:  

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 5.12 مليار جنيه. 
العقارات بقيمة تداول بلغت 3.8 مليار جنيه. 
اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه. 
أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه. 

موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 1.38 مليار جنيه. 
البنوك بقيمة تداول بلغت 1.055 مليار جنيه. 
مواد البناء بقيمة تداول بلغت 973 مليون جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة رأس السنة الهجرية، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.339 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 41085 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14821 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 9811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13344 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3426 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات، الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

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