السبت 24 مايو 2025
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اقتصاد

الجبلي: مصر مستعدة للمشاركة في تطوير ميناء أبيدجان وإنشاء منطقة لوجستية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

تواصل بعثة اتحاد الصناعات المصرية التجارية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، لليوم الثالث على التوالي، اجتماعاتها المكثفة، حيث أجرت البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أبيدجان، أحد أهم الموانئ في كوت ديفوار، والتقت خلالها برئيس هيئة الميناء لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك وتطوير الميناء بخبرة مصر الإنشائية وإنشاء منطقة لوجستية مصرية بالميناء لتصبح أبيدجان مركز للبلاد المجاورة لها في غرب أفريقيا.

المشروعات التوسعية الجارية في الميناء

وخلال الزيارة، قدم رئيس الهيئة عرضًا تفصيليًا حول المشروعات التوسعية الجارية في الميناء، والتي تشمل إنشاء خط جديد للتوسع، بالإضافة إلى حفر قناة تربط بين الميناء القديم والميناء الجديد، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، مع فتح الباب أمام التعاون مع شركات أجنبية للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

وأكد الدكتور شريف الجبلي على حرص مصر على التعاون في تنفيذ هذه التوسعات، مشيرًا إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، خاصة بعد الإنجازات التي تحققت في مشروعات قناة السويس وتوسعة المجاري الملاحية، ما يجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال.

 مساحات تخزينية داخل الميناء للمستثمرين المصريين

وشدد الجبلي على أهمية تخصيص مساحات تخزينية داخل الميناء للمستثمرين المصريين، بما يتيح تسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات والواردات بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة إرساء قواعد شراكة قوية ودائمة بين مصر وكوت ديفوار في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الميناء عن ترحيبه الكبير بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بالميناء، ومشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا موسعًا مع الجهات المصرية لدفع هذا التعاون إلى الأمام.

 خطة شاملة تنفذها بعثة اتحاد الصناعات المصرية

وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة شاملة تنفذها بعثة اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع دول غرب أفريقيا، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين المصريين في الأسواق الأفريقية الواعدة.

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الصناعات المصرية الدكتور شريف الجبلي كوت ديفوار

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