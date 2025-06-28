أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025، بالتزامن مع تراجع أسعار الاونصة العالمية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 40 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 35 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 35 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 30 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الجمعة 27 يونيو، بنحو 2% مسجلةً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، ومسجلة أدنى مستوياتها في شهر تقريبًا بعد أن زاد التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة وقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 3261.28 دولار للأونصة وهو أدنى مستوياته منذ 29 مايو وتراجع سعر المعدن النفيس للأسبوع الثاني على التوالي ليهوي 3.2%.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% إلى 3272.9 دولار.

ويقلل استقرار الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية من جاذبية الذهب كملاذ آمن مما يدفع المستثمرين للتحول نحو الأصول عالية المخاطر بينما تقلص أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية المعدن النفيس نظرًا لكونه لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 35.88 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1122.77 دولار.

وانخفض البلاتين 6.5% إلى 1325.48 دولار.

البلاديوم صعد 1.4% ليسجّل 1147.78 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024.

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