السبت 28 يونيو 2025
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اقتصاد

ترامب: سأختار رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض الفائدة

الرئيس الامريكى دونالد
الرئيس الامريكى دونالد ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيختار خليفة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو شرط من شأنه أن يمس بجوهر استقلالية البنك المركزي.

ترامب صرح للصحفيين: "إذا اعتقدتُ أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه سأُعيّن شخصًا يُريد خفضها، هناك الكثير منهم".

خفض أسعار الفائدة الأمريكية 

 

وصعّد الرئيس الأمريكي، انتقاداته لباول بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وقال ترمب: "أتمنى لو استقال لو أراد".

 ووصف رئيس البنك المركزي بأنه "شخص عنيد وغبي" لعدم دعمه خفض أسعار الفائدة.

 

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