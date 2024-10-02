الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اقتصاد

6 شركات تتصدر قائمة أعلى شركات الوساطة بالبورصة بقيم التداول خلال الربع الثالث

الأسهم المتداولة،
الأسهم المتداولة، فيتو

تصدرت 6 شركات قائمة أعلى شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الربع الثالث من العام … وجاءت كالتالي: 

  • بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 71.3 مليار جنيه.
  • هيرميس للوساطة فى الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 65 مليار جنيه.
  • إى اف جي هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 62 مليار جنيه.
  • التجاري الدولى للسمسرة فى الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 47.8 مليار جنيه.
  • ثاندر لتداول الاوراق المالية بقيمة تداول بلغت 45 مليار جنيه.
  • مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 31.5 مليار جنيه.

 

تعاملات بداية أكتوبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء أولى جلسات شهر أكتوبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.201 تريليون جنيه، لتربح نحو 17 مليار جنيه.

 

المؤشر  الرئيسي "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة  0.88% عند مستوى 31866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% عند مستوى 39281 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13814 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 7615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% عند مستوى 19833 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3150 نقطة. 

 

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