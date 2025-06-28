استقبال خاص لـ ماجدة الرومي في المغرب قبل حفل ختام مهرجان موازين

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي مقطع فيديو للحظات استقبالها في المغرب قبل حفلها الليلة في ختام مهرجان موازين.

وكتبت ماجدة الرومي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: كل الشكر لسعادة سفير لبنان على حفاوة الاستقبال... ولشعب المغرب الحبيب، أنا معتزة فيكم وفخورة بكم وسعيدة أكون معكم الليلة في أمسية فرح ومحبة.. الله يديمها عليكم نعمة.

وفي وقت سابق كانت طرحت الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الجديدة والتي جاءت بعنوان “بلا ولا أي كلام” وذلك على موقع يوتيوب.



أغنية ماجدة الرومي الجديدة

أغنية ماجدة الرومي الجديدة بلا ولا أي كلام من كلمات ماجدة الرومي ومن ألحان يحيي الحسن ومن توزيع حسن يحيي.

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