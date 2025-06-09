الثلاثاء 10 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ماجدة الرومي تحيي حفلا في بيروت 8 يوليو

ماجدة الرومي، فيتو
ماجدة الرومي، فيتو

تحيي المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حفلا في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر يوليو القادم.

ويقام الحفل يوم 8 يوليو، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا، وتشدو خلاله ماجدة الرومي بباقة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة.

 

وفي وقت سابق، طرحت ماجدة الرومي ، أحدث أعمالها الغنائية التي جاءت بعنوان “بعدني بقلبك”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”. 

 

أغنية ماجدة الرومي الجديدة 

 وأغنية ماجدة الرومي الجديدة من كلمات وألحان أميل فهد وتوزيع موسيقي داني الحلو.

 

ومن ناحية أخري كانت قد أحيت ماجدة الرومي في وقت سابق حفل غنائي في السعودية علي مسرح العلا وشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

 

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ماجدة الرومي المطربة اللبنانية ماجدة الرومي لبنان بيروت

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