السبت 28 يونيو 2025
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محافظات

استمرار أعمال تطوير وتجميل قرية الحجاز في الإسماعيلية (صور)

استمرار أعمال تطوير
استمرار أعمال تطوير وتجميل قرية الحجاز، فيتو

يواصل جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ أعمال التطوير والتجميل داخل شوارع قرية الحجاز.  

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تطوير الشارع الرئيسى بقرية الحجاز 

وشملت تلك الأعمال رفع كفاءة الشارع الرئيسي بقرية الحجاز في الإسماعيلية، خلال اليومين الماضيين، بالإضافة لمحيط مكتب التموين والوحدة الصحية والمدرسة، حيث تم قص وتهذيب الأشجار، إلى جانب إزالة الحشائش والنباتات العشوائية. 

جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو

الهدف من تجميل وتطوير شوارع قرية الحجاز 

من جانبها، أكدت تغريد أبوالسعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أن العمل جارٍ على قدم وساق، لاستكمال مراحل تطوير ورفع كفاءة القرية بالكامل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكانها. 

جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو

تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير قرية الحجاز وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو
جانب من أعمال التطوير، فيتو

وعلى صعيد أخر شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على ضرورة الحفاظ على كافة الموارد المائية للمحافظة، وحمايتها من التلوث.   

 

الحفاظ على حق الأجيال القادمة في المحافظة 

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة العمل بسياسة الفريق الواحد والتعاون المشترك بين كافة الأجهزة المعنية، لتحقيق النتائج المستهدفة، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطن الإسماعيلي، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في موارد المحافظة.

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