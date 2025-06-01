محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بلجان مدرسة طه حسين الإعدادية بنين "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وجاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

امتحانات الشهادة الاعدادية

و يؤدي اليوم الأحد ٣٠٣٢٤ طالب وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء، بعدد ١٦٥ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، فيما يؤدي ٧٨٥ طالب وطالبة امتحان مادة الرياضيات البحتة للشهادة الثانوية الأزهرية، بعدد ١٥ لجنة بالإدارات الأزهرية الخمسة على مستوى المحافظة.

الاطمئنان على مستوى الامتحانات

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية مؤكدًا على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات أمس السبت، مضيفا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

كما أكد الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

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