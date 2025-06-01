الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية (صور)

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، بلجان مدرسة طه حسين الإعدادية بنين "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية، مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات "إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد آل نوح النموذجي الأزهري بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.  

استعدادا لعيد الأضحى، تكليفات عاجلة من محافظ الإسماعيلية بشأن نقاط الذبيح ومحال الجزارة (صور)

محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الطرق والمحاور المقترح إدراجها في أعمال التطوير (صور)

وجاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. 

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

امتحانات الشهادة الاعدادية 

و يؤدي اليوم الأحد ٣٠٣٢٤ طالب وطالبة امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء، بعدد ١٦٥ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، فيما يؤدي ٧٨٥ طالب وطالبة امتحان مادة الرياضيات البحتة للشهادة الثانوية الأزهرية، بعدد ١٥ لجنة بالإدارات الأزهرية الخمسة على مستوى المحافظة. 

الاطمئنان على مستوى الامتحانات 

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان. 

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، من خلال غرفة العمليات المركزية مؤكدًا على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.  

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات أمس السبت، مضيفا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية. 

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو
محافظ الإسماعيلية خلال تفقده للجان، فيتو

كما أكد الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على انتظام سير الامتحانات بالإدارات التعليمية الأزهرية الخمسة، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.
 موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الثانوية الأزهرية امتحانات الشهاده الاعداديه تعليم الاسماعيلية

مواد متعلقة

وفد البنك الدولي والصحة العالمية يزور منشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية (صور)

بعد احتراق منزلها بالإسماعيلية، سيدة تستغيث: النيران دمرت كل شيء وأسكن في العراء (فيديو وصور)

استعدادا لعيد الأضحى، تكليفات عاجلة من محافظ الإسماعيلية بشأن نقاط الذبيح ومحال الجزارة (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات (صور)

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

آخر تطورات أزمة البنزين المغشوش ومحاسبة المتسببين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

الشحات يجهز عرضا رسميا للرحيل عن الأهلي

مشيرة خطاب تتقدم باستقالتها من رئاسة القومي لحقوق الإنسان

في أول أيام تشغيله، إقبال كبير من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي (صور)

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد أيام التشريق 2025 وفضائلها وحكم صيامها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية