فني مزلقان بالإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه لمنعه عبور سيارة أثناء قدوم القطار (فيديو)

كشف محمود رمضان شعبان، فني مزلقان الشيخة سميحة، بمحافظة الإسماعيلية، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه بالضرب على يد شخصين حاولا عبور السكة الحديد خلال غلق المزلقان وهما يستقلان سيارة محملة بأطنان من الدقيق،

وقال في تصريحات لـ "فيتو"، إنه حاول منع شخصين كانا يستقلان سيارة من العبور بعد غلق المزلقان وذلك خوفا على حياتهما، وما وجد منهما إلا أنهما قاما بالنزول من السيارة، وانهالا عليه بوابل من الشتائم، قاما بالاعتداء عليه بالضرب دون رحمة.

التعدي بالضرب على فنى المزلقان وسط صرخات الأهالي

وأضاف أنه حاول أن يوضح لهما أن غلق المزلقان هو التزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية، للحفاظ على حياة كل من قائدي السيارات والمركبات العابرين من خلال المزلقانات، وكذا حماية راكبي القطارات، ولكنهما لم يستجيبا للتعليمات بل قاما بفتح المزلقان والعودة مرة أخرى واستكمال ما بدأه بالاعتداء عليه بالضرب.

فني مزلقان الإسماعيلية خلال اللقاء، فيتو

فني مزلقان الإسماعيلية خلال اللقاء، فيتو

وتابع: قام الشخصان بتسديد العديد من اللكمات والضربات المتتالية لي بأماكن متفرقة من الجسد، وبخاصة منطقة الصدر والقلب مما تسبب في فقداني الوعي، وسط صرخات السيدات، وصيحات الأهالي الذين تجمعوا لمحاولة الدفاع عني ولكن دون جدوى.

نقل عاجل إلى المستشفى

واستكمل فنى مزلقان الشيخة سميحة بالإسماعيلية: إن أحد الحاضرين قام بالاتصال بعمله لإخبار زملائه بما حدث، وعقب ذلك تم نقله إلى المستشفى لإسعافه لتلقى العلاج اللازم، وبخاصة وأن البعض ظن أنه توفي نظرا لعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي.

فني مزلقان الإسماعيلية خلال اللقاء، فيتو

فني مزلقان الإسماعيلية خلال اللقاء، فيتو

وأشاد فني مزلقان الإسماعيلية، بجهود الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الذين لما يتوانوا لحظة في فتح تحقيق حول الحادث وضبط الجناة.

مناشدة عاجلة لوزير النقل

وأشار محمود رمضان فني مزلقان الإسماعيلية، إنه خضع لكافة الفحوصات الطبية داخل المستشفى والتي أظهرت أنه مصاب بكدمات وردود داخلية في منطقة الصدر تستوجب قيامه بإجراء المزيد من الأشعة والفحوصات بمستشفى هيئة السكك الحديدية.

وناشد فني مزلقان قرية الشيخة سميحة، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بمساعدته في رد اعتباره بعد أن تم التعدي عليه خلال قيامه بأداء عمله، وخاصة وأنه كان يحاول منع حدوث كارثة.

فني مزلقان الإسماعيلية خلال اللقاء، فيتو

تفاصيل واقعة التعدي

و كان فني مزلقان بقرية الشيخة سميحة التابعة لمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية فوجئ بمحاولة إحدى السيارات عبور المزلقان رغم غلقه لقدوم إحدى القطارات، وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر بالتعدي على الفنى وإحداث إصابات بالغة، به حيث تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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