بعد احتراق منزلها بالإسماعيلية، سيدة تستغيث: النيران دمرت كل شيء وأسكن في العراء (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا، مباشرا من قرية السبع آبار التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وذلك لنقل معاناة إحدى المواطنات التي تعرضت لحادث حريق أدى إلى التهام منزلها بكافة محتوياته، وكذا التهام ماشيتها قبل عيد الاضحي بعدة أيام.

معاناة أسرة أصبحت تعيش في الشارع

ومن جانبها قالت رشا السيد حميد، ربة منزل أنها فوجئت باندلاع حريق في منزلها الواقع بقرية السبع آبار الشرقية بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية بسبب ماس كهربائي أدى إلى التهام كافة محويات منزلها بما فيه بالإضافة إلى حظيرة المواشي والتي كانت بها ثلاثة أبقار نفقت بسبب الحريق.

جانب من مكان الحادث، فيتو

جانب من مكان الحادث، فيتو

جانب من مكان الحادث، فيتو

خسارة مصدر دخل الأسرة

حيث كانت تنتفع ببيع المواشي لمساعدتها على نفقات المعيشة وتربية أبنائها، وأضافت أن لها ثلاثة أبناء زوجت احداهن قريبا.

جانب من مكان الحادث، فيتو

جانب من مكان الحادث، فيتو

جانب من مكان الحادث، فيتو

مناشدة مسئولي محافظة الإسماعيلية

وناشدت رشا حميد ضحية حادث الحريق في محافظة الإسماعيلية، المسئولين في المحافظة بسرعة التدخل لمساعدتها وبخاصة وأنها أصبحت تسكن في العراء فلا سقف يأويها ولا غطاء هى وأسرتها.

جانب من مكان الحادث، فيتو

جانب من مكان الحادث، فيتو

جانب من مكان الحادث، فيتو

فيما أكد نجل رشا حميد، أنه كان فى العمل حيث تفاجئ باخباره باندلاع حريق في منزله حيث هرول مسرعا للحريق ليتفاجئ بتفحم المنزل بالكامل حتى ملابسه هو واخوته، ونفوق الماشية فما كان منه إلا أنه قام بالمساهمة في إخماد الحريق مع قوات الحماية المدنية، ثم قام بدفن الماشية النافقه والتي كان من بينها بقرة عشر.





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