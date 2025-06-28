أهالي أبو صوير بالإسماعيلية يشيعون جثمان قاضيهم العرفي عصر اليوم

يشيع العشرات من أهالي مركز ومدينة أبو صوير، عصر اليوم السبت، جثمان الشيخ "علي غنيم" أشهر قاض عرفي بمدن ومراكز محافظة الإسماعيلية، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بعد عدة وعكات صحية متكررة تعرض لها.

وعكات صحية متكررة

وكان الشيخ على غنيم كبير عائلات أبوصوير وقاضيها العرفي الأشهر بين مراكز محافظة الإسماعيلية، تعرض لأكثر من وعكة صحية، ألزمته الفراش، وسط حالة من الحزن ألمت بمحبيه ومريديه من أبناء الإسماعيلية، بخاصة أبناء مركز ومدينة أبوصوير.

أقوال مقترنة بأفعال

كما عرف عن الراحل علي غنيم، حسن السيرة وطيب المعشر وطهارة اللسان واليد، وقول صادق مقترن بفعل ملموس على أرض الواقع، لم يكن يقصده أحد من أبناء الإسماعيلية ويلجأ إليه في أي مشكلة ويرده خائبا مخذولا بل كان يساعد كل من يقصده بلا تردد.

موعد تشييع الجثمان

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من المقرر أن تشيع جنازة الراحل الشيخ على غنيم اليوم السبت، عقب صلاة العصر، من قرية عزبة غنيم بأبوصوير، في محافظة الإسماعيلية ليواري الثرى بمقابر العائلة، ويقام سرداق العزاء غدًا الأحد أمام منزل العائلة بمدينة أبوصوير.

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