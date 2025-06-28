السبت 28 يونيو 2025
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة في حادث المنوفية ومصرع 19 فتاة وإصابة آخرين، سائق التريلا تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، والتحليل يثبت تعاطيه للمخدرات، وقرار بحبسه على ذمة التحقيق

حادث الطريق الإقليمي،
حادث الطريق الإقليمي، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس سائق التريلا المتسبب في الحادث المروري الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن  مصرع  تسعة عشر فتاة في عمر الزهور وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، 4 أيام علي ذمة التحقيق. 


النيابة تعاين موقع الحادث


وفور تلقي النيابة العامة إخطارا بالحادث بادر فريق من المحققين بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفيات، وسؤال ذويهن وشهود العيان.

 

المعاينة.. سائق التريلا تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين


وأسفرت المعاينة الأولية لفريق النيابة العامة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا)  تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل عاملات باليومية، وخلف  الحادث  هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

تحليل المتهم يثبت تعاطيه مواد مخدرة

وعلى أثر ذلك، تم  القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة وقت وقوع الحادث.

 

النيابة تنعي ضحايا الحادث


وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهن المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيات بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

وقالت النيابة العامة إن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.


ورثة الضحايا لهم الحق في اقتضاء مبلغ التأمين

وأشارت  النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمتضرر أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب  في الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.


وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ألقت القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 فتاة، وإصابة آخرين.


أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية


حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذى أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهي كالتالي:

"شروق خالد أبو المجد عاشور، وجنا محي فوزي مبروك خليل، وتقي محمد أحمد الجوهري، وغدير عبد الباسط خليل قنديل، وشيماء محمود محمد عبد الهادي، وملك عربي فوزي خليل، وإسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق، ورويدا خالد إبراهيم حسن، وضحى همام الحفناوي، وسمر خالد مصطفى قنديل، وسارة محمد كوهية، وهنا مشرف علام، وميادة يحيى، مروة أشرف، وآية زغلول، وشيماء يحيى فوزي خليل، وأسماء خالد مصطفى، وشيماء رمضان عبد الحميد، وآخر لم يتم التعرف على هويته.

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