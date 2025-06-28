ترامب: علاقتي جيدة بـ كيم وسأعمل على حل النزاع مع كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه سيعمل على "حل النزاع مع كوريا الشمالية".

وصرّح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلًا: "تربطني علاقة جيدة مع كيم جونج أون، وأتفق معه تمامًا. لذا سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "يقول أحدهم إن هناك نزاعًا محتملًا، وأعتقد أننا سنعمل على حل الأمر. إذا كان هناك نزاع، فلن يرتبط بنا".

وكان ترامب قد قال في مارس الماضي، إنه ما زال يتمتع بعلاقة طيبة مع الزعيم كيم جونج أون الذي اجتمع معه بضع مرات في فترة ولايته الأولى وأشار مرة أخرى إلى كوريا الشمالية باعتبارها "قوة نووية".

وفي 20 يناير حين تولى منصبه لفترة ولاية ثانية، قال ترامب إن كوريا الشمالية "قوة نووية"، ليثير تساؤلات بشأن ما إذا كان سيسعى إلى محادثات للحد من الأسلحة بدلًا من مفاوضات نزع السلاح النووي في أي استئناف للاتصالات مع بيونغيانغ.

وسخرت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم، في أبريل الماضي، من واشنطن وحلفائها الآسيويين بشأن فكرة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية ووصفت ذلك بأنه "أحلام اليقظة"، مؤكدة أن بيونج يانج لن تتخلى أبدًا عن برنامجها النووي.

وجاء تصريح كيم يو جونج، التي تعد من أبرز المسؤولين في السياسة الخارجية لكوريا الشمالية، ردًّا على اجتماع بين كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، حيث أكدوا التزامهم بالضغط من أجل نزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وأشارت كيم إلى أن أهداف كوريا الشمالية من توسيع برنامجها النووي مدرجة في دستور البلاد، مؤكدة أن أي مناقشات خارجية بشأن نزع السلاح النووي تشكل "أكثر الأعمال عدائية" وتشكل إنكارًا لسيادة بلدها.

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