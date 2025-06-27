السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

عراقجي يحذر إسرائيل من خرق وقف إطلاق النار

عراقجي، فيتو
عراقجي، فيتو

حذر عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني في تصريحات له، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي من خرق وقف إطلاق النار.

وقال عراقجي في تصريحات له، اليوم الجمعة، إيران ليست لبنان، لذا نحذر إسرائيل من خرق وقف إطلاق النار.


 وقبل وقت سابق قال  إن قرار وقف تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء نتيجة مباشرة للدور المؤسف لجروسي.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن جروسي تستر على حقيقة أن الوكالة أعلنت رسميا قبل 10 سنوات إغلاق جميع القضايا السابقة.

وقبل وقت سابق، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه لا توجد أي معلومات حاليًّا حول مواقع اليورانيوم المخصب في إيران بعد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة.

وأضاف جروسي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "البرنامج النووي الإيراني تراجع إلى حد كبير ولكن لا نعرف حتى الآن مدى الضرر بالمنشآت النووية الإيرانية".

وشدد جروسي على أنه "يجب استئناف أنشطة التفتيش في إيران بأقرب وقت"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "تفتيش المواقع النووية ليس نهجًا تمييزيًّا ضد إيران".

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ثقتها فى استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والتي تم التوصل إليها بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، خلال المؤتمر الصحفي، إن "الرئيس ترامب كان يؤمن منذ البداية أن الدبلوماسية قادرة على إنهاء الحروب، وقد بنى إستراتيجيته على هذا الأمر ".

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