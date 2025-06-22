رئيس الوكالة الذرية: لم نرصد أي تسرب إشعاعي في إيران بعد الضربات الأمريكية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي: لدينا فرصة للعودة إلى الدبلوماسية وتعزيز منع الانتشار النووي، ويجب السماح لمفتشي الوكالة الذرية من العودة إلى إيران.

معاهدة منع الانتشار النووي ورسالة إلي إيران



وأضاف “جروسي”: معاهدة منع الانتشار النووي أصبحت على المحك، لافتًا إلي أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون عبر الوكالة الدولية.



الأضرار في منشأة فوردو

وأكد: لا يمكننا تقييم الأضرار في منشأة فوردو النووية الإيرانية، لكننا لم نرصد أي تسرب إشعاعي في إيران بعد الضربات الأمريكية.

وذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية، نقلًا عن خبراء عسكريين واستخباراتيين، أن منشأة فوردو النووية الإيرانية تُعد واحدة من أكثر المواقع تحصينًا في العالم، مشيرين إلى أن تدميرها غير ممكن باستخدام القنابل الخارقة للتحصينات التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا.

وبحسب الخبراء الذين استندت إليهم المجلة، فإن تدمير منشأة فوردو بشكل كامل لا يمكن أن يتم إلا عبر أحد خيارين استخدام سلاح نووي تكتيكي لاختراق عمق التحصينات أو تنفيذ عملية عسكرية برية معقدة يتم فيها تفجير الموقع من الداخل.

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