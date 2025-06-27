أخبار الاقتصاد اليوم: الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية، انخفاض أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق، هبوط كبير للذهب فى الصاغة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

بلومبرج: "أوبك+" يدرس تمديد زيادته لإنتاج النفط

كشفت وكالة بلومبرج، أن منظمة "أوبك+" تدرس تمديد زياداته الضخمة في الإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، في الوقت الذي تسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في التحالف، لاستعادة حصتها السوقية.



اتفقت 8 دول رئيسية في تحالف "أوبك+" على زيادات في إنتاج النفط قدرها 411 ألف برميل يوميا في كل من الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال عدد من المندوبين، إن دولهم مستعدة للنظر في نفس الزيادة مرة أخرى لشهر أغسطس عند اجتماعهم في 6 يوليو.

وحثت الرياض التحالف على تسريع وتيرة انتعاش الإنتاج المقررة رغم وفرة المعروض وتراجع الطلب الذي دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل.

تقلبات أسواق النفط الخام

شهدت أسواق النفط الخام تقلبات حادة منذ آخر اجتماع للتحالف في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر متجاوزة 80 دولارا للبرميل في لندن هذا الأسبوع، بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، لكن الأسعار هدأت مجددا مع إعلان وقف لإطلاق النار، وتداولت عقود برنت الآجلة قرب 68 دولارًا للبرميل يوم الجمعة.

أسواق النفط شهدت أيضا تحولا ملحوظا من روسيا، الشريكة الرئيسية في تحالف "أوبك+"، والتي سرعت الإنتاج في يوليو بعد أن عارضت زيادة إضافية في الاجتماع السابق. وصرح مصدر مطلع على موقف موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها أصبحت الآن أكثر تقبلا لزيادة جديدة في الإمدادات إذا قرر التحالف ذلك.

وعندما سُئل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة عن إمكانية زيادة أخرى، قال: "سننظر في الأمر خلال الاجتماع"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في مينسك، اليوم الجمعة، أن "الإنتاج يزداد فقط بالقدر الذي اتفقنا عليه في إطار أوبك+.. هذا مُصمم لتلبية الطلب المتزايد، وخاصة في فصل الصيف".

وافق "أوبك+" على زيادات قدرها 411 ألف برميل يوميًا - أي ثلاثة أضعاف الكمية المقررة في البداية - لأشهر مايو ويونيو ويوليو.

وقدم المندوبون مجموعة من الدوافع لهذه الزيادة، منها وضع حد للأعضاء المفرطين في الإنتاج، وتهدئة هواجس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأسعار، واستعادة دول التحالف لحصتها السوقية من كنف النفط الصخري الأمريكي.

هبوط كبير بأسعار الذهب فى الصاغة، والجرام يفقد 100 جنيه

أسعار الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، بنحو 100 جنيه بالجرام الواحد، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5270 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3950 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36900 جنيها.



أسعار ومواصفات سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2026

سيارات ستروين، طرحت سيتروين سيارتها ستروين C5 إير كروس موديل 2026 في السوق المصري، بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيتروين، أسعار ومواصفات السيارة موديل 2026، بالسوق المصري خلال شهر يونيو ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الأولى نحو مليون و720 ألف جنيه.

ويصل سعر الفئة الثانية مليون و850 الف جنيه



مواصفات أمن وسلامة سيارات ستروين C5 إير كروس

-4 وسائد هوائية

– فرامل مانعة للانغلاق ABS

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD

– فرامل يد إلكترونية EPB

– مساعد الفرامل الفجائية BA

– برنامج ثبات إلكتروني ESP

– أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات

– مثبت ومحدد سرعة

– مساعد الحارة المرورية

– أنظمة المساعدة على التلال HA

– خاصية مراقبة النقاط العمياء

– حساسات ركن أمامية وخلفية

– كاميرا خلفية

– أنظمة مراقبة الإطارات

– تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة

– عجلة قيادة متعددة الوظائف

– مرآة داخلية ذاتية التعتيم



السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.



«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 28.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 38.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر المكرونة المعبأة نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعًا من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 241.5 جنيه إلى 276 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 209 إلى 300 جنيه.

الرقابة المالية تستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعي أمام وفد ليبي

استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعي وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.



وشارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة.

وفي مستهل اللقاء، قدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.



كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.



وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 85.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 63 إلى 64 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 98 جنيها إلى 99 جنيها.

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية "آخر تحديث"

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 15 قرشًا بختام حركة تعاملات الأسبوع.

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-49.85 جنيه للشراء.

-49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-49.85 جنيه للشراء.

-49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-49.85 جنيه للشراء.

-49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-49.85 جنيه للشراء.

-49.95 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.