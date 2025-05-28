ارتفاع أسعار النفط بعد منع أمريكا تصدير الخام من فنزويلا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن منعت الولايات المتحدة شركة شيفرون من تصدير الخام من فنزويلا بموجب ترخيص جديد، مما يزيد من احتمال تقلص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أو 0.73 في المئة، إلى 64.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو نحو 0.8 في المئة، إلى 61.38 دولار للبرميل.



وذكرت «رويترز»، نقلًا عن مصادر أمس الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدرت ترخيصًا جديدًا لـ«شيفرون» يسمح لها بالاحتفاظ بأصولها في فنزويلا ولكن ليس لتصدير النفط أو توسيع أنشطتها.

وكتب رئيس استراتيجية السلع والكربون لدى «ويستباك» روبرت ريني في مذكرة «فقدان براميل شيفرون الفنزويلية في الولايات المتحدة سيترك نقصا في المصافي وبالتالي الاعتماد أكثر على خام الشرق الأوسط».

وكان ترامب ألغى الترخيص السابق في 26 فبراير.

وزاد إنتاج النفط الفنزويلي قليلًا في السنوات القليلة الماضية إلى نحو مليون برميل يوميًّا بفضل التراخيص الممنوحة لشيفرون وشركات أجنبية أخرى.

وعوضت مكاسب اليوم معظم خسائر أمس، عندما انخفضت الأسعار واحدًا في المئة عند التسوية بعد ظهور مؤشرات على إحراز تقدم محدود في الجولة الخامسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية. وتتوقع السوق أن أي حل بين البلدين قد يضيف المزيد من إمدادات النفط الإيراني إلى السوق.

ومن المقرر عقد اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها، في ما يعرف باسم «أوبك+»، اليوم الأربعاء. غير أنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات في السياسة.

وقالت مصادر إنه قد يتقرر رفع الإنتاج لشهر يوليو يوم السبت عندما يجري ثمانية أعضاء في المجموعة محادثات.

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