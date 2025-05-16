أسعار الزيوت والمكرونة والأرز بأسواق اليوم الواحد في مدينة نصر

طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص كميات كبيرة من السلع الأساسية أبرزها الأرز، الزيوت، المكرونة، الدقيق، والبيض، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة، والمنظفات، والبهارات، والخضروات والفواكه المختلفة.

وأكدت وزارة التموين أن السلع تُطرح بتخفيضات مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة بنحو 30% ، والتي جاءت كالآتي:

أسعار الزيوت تتراوح ما بين 45 جنيها إلى 65 جنيها.

أسعار الأرز تبدأ بـ 27 جنيها.

سعر كيلو الدقيق 18.5 جنيه بدلا من 20 جنيها.

سعر طبق البيض 125 جنيها بدلا من 135 جنيها.

مكرونة عادية 280 جراما: السعر قبل الخصم 7.50 جنيه، وبعد الخصم 7 جنيهات.

مكرونة كبيرة 280 جراما: السعر قبل الخصم 8.50 جنيه، وبعد الخصم 8 جنيهات.

مكرونة صغيرة 280 جراما: السعر قبل الخصم 8.50 جنيه، وبعد الخصم 8 جنيهات.

مكرونة أقلام 280 جراما: السعر قبل الخصم 9.25 جنيه، وبعد الخصم 8.50 جنيه.

مكرونة قواقع 280 جرام: السعر قبل الخصم 9.25 جنيه، وبعد الخصم 8.50 جنيه.

مكرونة فوتوتشيني 350 جرام: السعر قبل الخصم 17 جنيهًا، وبعد الخصم 16 جنيهًا.

مكرونة سباجيتي 400 جرام: السعر قبل الخصم 12 جنيهًا، وبعد الخصم 11.50 جنيه.

وشهدت محافظة القاهرة، اليوم، افتتاح سوق من أسواق اليوم الواحد، بمدينة نصر، حيث تضم القاهرة ٩ أسواق لليوم الواحد وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح، أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الهامة التي تعتمد عليها الوزارة في تقديم السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن السلع تُطرح بتخفيضات مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة.

وأضاف وزير التموين أن الأيام الماضية شهدت عودة إقامة الأسواق في عدد من المحافظات منها الجيزة، كفر الشيخ، الدقهلية، والإسكندرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التكامل مع خطوات أخرى تتخذها الوزارة في مجال زيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية وخاصة مع قرب الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن إحدى فعاليات مبادرة "أسواق اليوم الواحد". تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.