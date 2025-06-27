السيارات الكهربائية، طرحت إم جي سياراتها الكهربائية إم جي 4 الكهربائية موديل 2026، في السوق المصري للحد من إنتشار سيارات الوقود التي تلوث البيئة بالاضافة إلي ارتفاع مشتقات بصفة مستمرة.

أسعار سيارات إم جي الكهربائية في مصر

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية إم جي، كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات إم جي الكهربائية خلال شهر يونيو وهي كالتالي:



يصل سعر الفئة الأولى Standard مليون و200 ألف جنيه

ويصل سعر الفئة الثانية Luxury مليون و400 ألف جنيه.



وحصلت سيارات إم جي 4 الفئة الأولى الـ Standard ببطارية سعة 51 كيلو/ واط، بقوة 168 حصانًا لتستطيع السير لمسافة تصل إلى 350 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

أما النسخة الثانية “Luxury” فمدعومة ببطارية سعة 64 كيلو/ واط، بقوة 200 حصان لتستطيع السير لمسافات تصل إلى 450 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

وتتوفر السيارة بالشحن مجانًا أو بطاقة دفع مسبقة داخل نقاط شحن شركة “Infinity” لحلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم، صيانة مجانية حتى 60 ألف كيلومتر أو 3 سنوات أيهما أقرب.

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