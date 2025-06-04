انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب بعد زيادة إنتاج مجموعة أوبك+ والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 65.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من مخاوف تعطل الإمدادات جراء حرائق الغابات في كندا وتوقعات بأن طهران سترفض اقتراحا أمريكيًّا لاتفاق نووي من شأنه أن يؤدي لتخفيف العقوبات عن إيران، المنتج الرئيسي للنفط.

وقال تسويوشي أوينو كبير خبراء الاقتصاد في معهد إن.إل.آي للأبحاث "على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتعثر المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية، تكافح أسواق النفط من أجل مواصلة المكاسب"، مضيفا أن زيادة إنتاج أوبك وحلفائها تحد من الارتفاع.

وأضاف أوينو أن الآمال في إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين طغت عليها عمليات جني الأرباح، إذ ظل المستثمرون حذرين حيال التداعيات الاقتصادية الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية.

ومن المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينج بعدما تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الشهر الماضي بشأن الرسوم الجمركية.

وبينما ضغطت إدارة ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لتقديم أفضل عروضهم بحلول اليوم الأربعاء، دفعت المفاوضات المطولة وتغيير المواعيد النهائية خبراء الاقتصاد إلى تقليص توقعات النمو.

وأمس الثلاثاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي مع تزايد تداعيات حرب ترامب التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

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